Mario Quintana ganha homenagem com cadeira simbólica na Academia Brasileira de Letras

Mário de Miranda Quintana nasceu em Alegrete, no Rio Grande do Sul, em 30 de julho de 1906, e faleceu em Porto Alegre, no dia 5 de maio de 1994, aos 87 anos, vítima de insuficiência cardíaca e respiratória. Poeta, tradutor e jornalista, ele é considerado um dos principais expoentes da segunda geração do modernismo brasileiro.