Pionieirismo e talento: Laura Cardoso esbanja carisma aos 98 anos

Para celebrar os 30 anos dos Estúdios Globo, um dos maiores complexos de produção audiovisual do mundo, a emissora inaugurou uma Calçada da Fama e trouxe alguns artistas para a comemoração, como a carismática Laura Cardoso.
Entre os nomes escolhidos estavam Tony Ramos, Fernanda Montenegro, Antônio Pitanga, Lima Duarte, Walcyr Carrasco, Renato Aragão, Neusa Borges, Denis Carvalho, Laura Cardoso, Bete Faria, Ari Fontoura, Mauro Mendonça, Rosamaria Murtinho Nathália Timberg e Serginho Groisman.
Um dos momentos mais emocionantes do evento foi justamente a chegada de Laura Cardoso. A experiente atriz marcou a inauguração da Calçada da Fama e encantou quem estava presente com sua vitalidade e carisma, aos 98 anos.
Laura nasceu em 13/09/1927 em São Paulo, filha de imigrantes portugueses, e desde a infância brincava de teatro com amigos do bairro. Uma das atrizes pioneiras do Brasil, Laura Cardoso iniciou carreira no rádio nos anos 1940, migrou para TV e depois teatro e cinema.
A carreira profissional da atriz começou aos 15 anos, em 1942, nas radionovelas da Rádio Cosmos. Por lá, Laurinda de Jesus Cardoso aprendeu a usar a voz e ganhou o nome artístico 'Laura Cardoso'.
A transição do rádio para a televisão ocorreu nos anos 1950, na TV Tupi. Participou do programa 'Tribunal do Coração', em 1952, escrito por Vida Alves, que lhe rendeu um papel de destaque e foi um grande sucesso na época.
Tem mais de 100 trabalhos em seu currículo, incluindo mais de 60 novelas. Também fez 30 longas-metragens para o cinema. É viúva do ator, roteirista, diretor e produtor de TV Fernando Balleroni, com quem teve três filhos: Fátima, José, que faleceu com três dias de vida, e Fernanda.
A atuação na televisão fez a atriz se destacar e ser nacionalmente conhecida. Ainda na Tupi, atuou em 'Os Miseráveis', em 1958, e 'Um Lugar ao Sol', no ano seguinte, além de outras novelas e programas, como 'Grande Teatro Tupi', entre 1957 e 1964.
A transição de Laura Cardoso para a TV Globo começou em 1981, com a novela 'Brilhante', de Gilberto Braga. Ela se consolidou com a amizade e parceria com o autor Walther Negrão, que a convidou para diversas obras a partir de 1983, como 'Pão-Pão, Beijo-Beijo'.
A parceria entre Laura Cardoso e Walther Negrão se estendeu por várias novelas ao longo dos anos, como 'Livre para Voar', 'Fera Radical', 'Vila Madalena', 'Araguaia' e 'Flor do Caribe'.
Em 1985, protagonizou o texto de Henry James “A Herdeira”, com direção de Flávio Rangel. Um ano depois, esteve em “Divinas Palavras”, em 1986, de Ramón Del Valle Inclan.
Na sequência, apresentou o espetáculo “A Cerimônia do Adeus”, de Mauro Rasi, em um requintado teatro de Lisboa, o Trindade, antes de voltar às telinhas.
Em 'Mulheres de Areia', de 1993, Laura Cardoso interpretou Isaura, a mãe das irmãs gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Glória Pires. A personagem se tornou uma figura central na trama de Ivani Ribeiro ao guardar o segredo das irmãs.
No ano seguinte, em 'A Viagem', da mesma autora, interpretou Dona Guiomar, personagem que foi assombrada pelo espírito de Alexandre, de Guilherme Fontes, e se tornou um tormento para o genro, Raul, de Miguel Falabella.
Laura Cardoso interpretou Sinhana Coragem na versão da novela 'Irmãos Coragem' de 1995. Ela era a mãe dos três irmãos: João, Jerônimo e Duda.
A atriz interpretou a personagem Dona Carmem em 'Chocolate com Pimenta', que foi ao ar em 2003. Ela era a avó de Timóteo, vivido por Marcello Novaes, e a matriarca de uma família considerada 'caipira' na cidade fictícia de Ventura.
Em 'Caminho das Índias', de Glória Perez, Laura interpretou Laksmi, matriarca autoritária e tradicional da família Ananda. Laura também atuou em diversos filmes, incluindo 'Dona Rosinha', de 2025, 'De Perto Ela Não é Normal', de 2020, 'O Crime da Cabra', de 2016, 'Copacabana', de 2001 e 'A Casa da Mãe Joana', de 2008.
Laura Cardoso atuou em diversas peças de teatro importantes ao longo de sua carreira, incluindo 'Vem Buscar-me que Ainda Sou Teu' e 'Vereda da Salvação', pelas quais recebeu o Prêmio Shell de Melhor Atriz.
A atriz dublou a personagem Betty Rubble, do desenho 'Os Flintstones'. E foi popular como Doroteia na novela Gabriela de 2012, uma senhora dominadora e puritana que impunha sua moral em Ilhéus, mas que tinha um passado desconhecido do grande público.