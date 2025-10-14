Flipar Pionieirismo e talento: Laura Cardoso esbanja carisma aos 98 anos Admirada por sua versatilidade e carisma, com uma lista gigantesca de novelas, filmes e peças no currículo, Laura Cardoso é sinônimo de talento, longevidade e pioneirismo quando o assunto é dramaturgia. Aos 98 anos, a atriz aparece com frequência nas redes sociais e esbanja vitalidade e paixão pela profissão. Por Lance

Reprodução do Instagram @atrizlauracardoso