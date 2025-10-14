Irmãos Grimm: Fábulas que atravessam séculos

Jacob e Wilhelm nasceram no Condado de Hesse-Kassel, na Alemanha, em 1785 e 1786, respectivamente. E seguiram juntos os mesmos passos.Em meio às transformações sociais e políticas numa época de guerras napoleônicas, eles usaram o folclore e a tradição oral locais para exaltar a cultura nacional.
Estudaram contos transmitidos de geração em geração, compilaram o material e criaram aventuras que até hoje fazem parte do universo infantil.O Livro de Contos de Fadas para Crianças e para a Casa, publicado em 1812, foi declarado Patrimônio pela UNESCO. O original está no museu GrimmWelt, em Kassel. Os irmãos Grimm publicaram 525 histórias.
Embora não tenham inventado o fio condutor das fábulas, eles tiveram o mérito de organizar essas histórias e difundi-las de tal maneira que se espalharam pelo mundo, traduzidas em 140 idiomas.
Fábulas que se perpetuaram em versões que inspiraram artes plásticas, desenhos animados, filmes, games, encenações teatrais. Veja alguns desses contos populares.
Branca de Neve - O conto - originário da tradição oral alemã - foi compilado pelos irmãos Grimm e publicado entre 1817 e 1822, num livro que reunia várias fábulas. Contava a história da jovem invejada pela madrasta, uma bruxa que tenta matá-la.
Em 1937, o desenho 'Branca de Neve e os Sete Anões' foi lançado e alcançou grande sucesso, baseado no conto dos Grimm. Foi o primeiro longa-metragem de animação da Disney. E abriu caminho para outros desenhos que se tornariam clássicos.
Cinderela - Os Irmãos Grimm se basearam na fábula italiana 'A Gata Borralheira'. O escritor francês Charles Perrault, em 1697, já havia publicado uma versão que tornou-se bastante conhecida. Mas os Grimm decidiram fazer outra, substituindo a fada madrinha por pombos que ajudam Cinderela.
O desenho animado 'Cinderela', de Walt Disney, foi lançado em 1950 e dá crédito a todos: Perrault e Grimm. Uma jovem invejada pelas primas vive uma noite mágica (mas só até meia-noite) e, ao perder um sapato, acaba deixando a pista necessária para ser reencontrada pelo príncipe.
Chapeuzinho Vermelho - Conto de fadas que remonta a tradições do século X. Foi publicado por Charles Perrault e depois ganhou uma versão (mais conhecida) dos Irmãos Grimm. Mostra a menina que usava um gorro vermelho e vivia com a avó. Um lobo assume o lugar da idosa para tentar devorar a criança.
A figura mítica do Lobo Mau é recorrente em fábulas folclóricas desde a Grécia Antiga. O primeiro curta-metragem de animação da Disney sobre esse conto é de 1934. Outras produções, de vários estúdios, já foram feitas sobre essa história que nunca envelhece e que inclui os Três Porquinhos.
João e Maria - Conto de fadas de tradição oral que foi coletado pelos irmãos Grimm e publicado em 1812. Mostra a história de dois irmãos pobres, filhos de um lenhador, que acabam sendo aprisionados numa casa na floresta por uma bruxa má.
A história de João e Maria já virou desenho, filme, e chegou a inspirar até uma produção de terror. Poucos sabem, mas o cineasta Tim Burton, hoje renomado, dirigiu um curta-metragem baseado nesse conto quando tinha 24 anos e trabalhava como animador na Disney.
Rapunzel - Publicado em 1815, se inspirou no conto 'Persinette', escrito por Charlotte-Rose de Caumont de La Force em 1698. Mostra uma jovem de longos cabelos dourados, aprisionada no alto de uma torre por uma bruxa vingativa
Rapunzel é retratada na animação 'Enrolados', da Disney, produzida em 2010. Assim como outros personagens, ela também aparece nos parques temáticos da Disney.
Bela Adormecida - O conto publicado em 1812 narra a maldição jogada sobre uma princesa pela bruxa Malévola: 'No seu 15º aniversário, espetará o dedo num fuso de roca e morrerá'. Em vez de morrer, ela caiu em sono profundo e dependia de um beijo de amor para acordar.
Bela Adormecida - Em 1959, a história da princesa amaldiçoada virou desenho da Disney. Em 2014, Angelina Jolie estrelou 'Malévola', filme que conta a história da Bela Adormecida por uma ótica diferente, em que a bruxa é protagonista.
A Casa dos Irmãos Grimm, em Steinau (Alemanha), é um museu que abriga uma coleção de mais de 200 manuscritos, além de retratos da família e artefatos usados no dia a dia. Os móveis são réplicas dos usados pela família, mas objetos realmente utilizados pelos Grimm ficam numa sala.
Em Hanau (Alemanha), cidade onde os irmãos Grimm nasceram, a casa deles foi destruída na guerra. Mas uma estátua de bronze da dupla - inaugurada em 1896 - fica na Praça do Mercado. E é ali que começa uma simpática atração turística: a Rota dos Contos de Fadas.
A Rota dos Contos de Fadas tem 600 km desde Hanau, onde eles nasceram, até Bremen, passando por várias cidades, onde há atrações como museus e encenações de contos. Entre eles, 'O Flautista de Hamelin'..
O conto folclórico, reescrito pelos Grimm, é baseado num episódio incomum que aconteceu em 26/06/1284 em Hamilin, quando a cidade estava infestada por ratos. No conto, um flautista consegue encantá-los com uma música mágica e eles vão embora. Mas o prefeito não paga pelo serviço, alegando falta de prova da magia. Dias depois, o flautista faz o mesmo com as crianças.
A cidade de Hamilin, então, passa anos sem ratos e sem crianças. O conto é encenado em praça pública como atração turística da cidade.