Irmãos Grimm: Fábulas que atravessam séculos

O conto folclórico, reescrito pelos Grimm, é baseado num episódio incomum que aconteceu em 26/06/1284 em Hamilin, quando a cidade estava infestada por ratos. No conto, um flautista consegue encantá-los com uma música mágica e eles vão embora. Mas o prefeito não paga pelo serviço, alegando falta de prova da magia. Dias depois, o flautista faz o mesmo com as crianças.