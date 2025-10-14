Whoopi Goldberg entrevista mulher de Bruce Willis e revela ajuda do ator no início da carreira

Durante a entrevista, Whoopi lembrou como Bruce a ajudou no início de sua carreira em Hollywood, e elogiou seu apoio e conselhos.
Ela comentou: “Seu marido era um dos caras realmente legais, uma das primeiras pessoas que eu conheci quando me tornei famosa. Ele me guiou muito bem. Eu fico feliz que ele tenha você”
Em 2024, Whoopi Goldberg virou notícia ao comentar que a Academia que concede o Oscar não esnobou a atriz Margot Robbie e a diretora Greta Gerwig, diferentemente do que dizem por aí: 'Não há esnobados. Nem todo mundo ganha um prêmio. Os filmes que você ama podem não ser amados pelos votantes do Oscar'.
Volta e meia Whoopi Goldberg surge com declarações que repercutem nas mídias. Em 2023, ela incluiu uma cláusula curiosa em seu testamento: não quer virar um holograma após a morte
A declaração foi feita por causa de um show que mostrou a cantora Whitney Houston em holograma. Whoopi não gosta desse tipo de recurso.
Em dezembro de 2022, ela já tinha comentado que seu testamento veta a realização de cinebiografias não autorizadas sobre sua vida.
Caryn Elaine Johnson, a Whoopi Goldberg, é uma das atrizes mais populares de Hollywood. Funciona em drama e em comédia. Fez 68 anos em 13/11/2023. Também é cantora, dubladora, ativista e apresentadora.
Com origem humilde, a atriz nasceu e foi criada no distrito de Manhattan, em Nova Iorque. Seus pais são Emma Johnson, uma enfermeira e professora, e Robert James Johnson Jr., um clérigo.
A atriz teve um irmão, Clyde, que morreu em 2015, aos 65 anos, vítima de um aneurisma cerebral. Eles eram muito próximos e ele já tinha sido inclusive motorista particular da irmã durante um tempo.
O fato de Goldberg ter tido uma infância complicada começa com seu pai abandonando a família para ir viver com a amante, o que fez com que sua mãe precisasse dar conta dos filhos pequenos sozinha.
Em algumas entrevistas, Goldberg revelou que o pai raramente pagava pensão ou mesmo ia visitar os filhos. Esse fato, segundo a atriz, fez com que sua mãe (foto) precisasse ser uma mulher ainda mais forte do que o habitual.
Goldberg chegou a ter de abandonar a escola aos 17 anos e lutou contra o vício em heroína durante um tempo.
A carreira de atriz de Goldberg começa em grupos de improviso de que ela participava, na Califórnia. Apesar do sonho, ela precisou enfrentar as dificuldades financeiras que já incomodavam a família.
Goldberg chegou a trabalhar como garçonete e até mesmo como maquiadora de cadáveres em uma funerária. Tudo isso para ajudar sua mãe e seu irmão em casa.
Goldberg conseguiu juntar dinheiro e iniciou um curso de teatro nesse meio tempo, onde descobriu sua vocação para o canto e para a comédia, gênero em que mais se destacaria no futuro.
Depois de algumas indicaÃ§Ãµes de seus professores de teatro, Goldberg estreou nos cinemas em um filme chamado â??Citizenâ?, de 1982. Mas foi trÃªs anos depois, ao estrelar â??A Cor PÃºrpuraâ?, de Steven Spielberg, que Goldberg deslanchou para o mundo.
Ali, a atriz já recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Melhor Atriz. Na premiação de 1991, Goldberg ganhou o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante pelo clássico “Ghost: Do Outro Lado da Vida”.
Foi um período de ascensão na carreira da atriz, que ainda protagonizou “Mudança de Hábito”, em 1992, e dublou a hiena “Shenzi” em “O Rei Leão” em 1994.
O papel em â??MudanÃ§a de HÃ¡bitoâ?, aliÃ¡s, ajudou a estabelecer Goldberg como uma das maiores estrelas de Hollywood da Ã©poca.
Foi durante esse sucesso que Goldberg foi convidada a ser a primeira mulher a apresentar sozinha a cerimônia do Oscar, em 1994. Ela ainda apresentou o Oscar em outras três oportunidades: 1996, 1999 e 2002.
Whoopi Goldberg entrou para um seleto grupo de artistas ao conquistar os quatro principais prêmios do entretenimento nos Estados Unidos, conhecidos como “EGOT”: Emmy (televisão), Grammy (música), Oscar (cinema) e Tony (teatro).
A atriz foi casada três vezes. De 1973 a 1979, se casou com Alvin Martin, com quem teve sua única filha, aos 18 anos: Alex (foto).
Em 1986, se casou com o cineasta David Claessen, mas eles se divorciaram dois anos depois. Por fim, em 1994, se uniu com Lyle Trachtenberg, mas a separação veio logo no ano seguinte.
Goldberg também é ativista pró-escolha (quem defende o direito ao aborto). A própria atriz fez um aborto quando tinha 14 anos de idade.
Em 2022, abandonou a antiga rede social Twitter, hoje X, após a plataforma ser adquirida pelo bilionário Elon Musk.
No fim do ano, ela se desculpou por declarações consideradas antissemitas. Ela tinha dito que a perseguição nazista não tinha sido por questão racial. Mas depois a atriz se retratou.
Em março de 2023, Whoopi Goldberg voltou a ficar no ar, no papel de Regina Thomas, presidente da câmara municipal de Nova York, na 11ª temporada de “Blue Bloods”, na Universal.
Em abril de 2023, a imprensa divulgou que Whoopi fez cirurgia nos olhos, deixando de usar óculos.