Flipar

Pra quem não viu: Tomografia revela cápsula em estátua de santa

Uma tomografia em réplica de madeira da estátua de Nossa Senhora de Fátima, realizada no Hospital HM Málaga, na Espanha, identificou uma cápsula “secreta” dentro da imagem.

Por Lance
Reprodução Facebook

A tomografia é um processo preliminar que antecede a restauração da imagem. Segundo a imprensa espanhola, a cápsula escondida na imagem pode trazer alguma mensagem ou até mesmo detalhes da autoria da estátua.

Divulgação

A réplica de madeira de Nossa Senhora de Fátima data da década de 1940 e foi criada pelo escultor português José Ferreira Thedim, que também foi o responsável pela imagem original da santa que está no santuário de Fátima, em Portugal.

Domínio Público/Wikimédia Commons

A restauração da réplica de Málaga faz parte dos festejos do 75º aniversário da chegada da estátua à cidade localizada na Andaluzia, região no sul da Espanha.

Imagem de Barbara Iandolo por Pixabay

'Para o nosso grupo hospitalar, é uma honra colaborar na conservação de uma imagem tão querida pelos cidadãos. Esta é uma importante contribuição para a preservação do patrimônio artístico e devocional da nossa cidade', declarou Virginia Grando, diretora do Território Sul dos Hospitais HM Málaga.

Divulgação

Nossa Senhora de Fátima é uma das aparições marianas mais famosas e veneradas no mundo católico.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Ela teria aparecido a três crianças pastoras na pequena aldeia de Fátima, na região central de Portugal, no ano de 1917, em meio ao desenrolar da Primeira Guerra Mundial.

Castinçal/Wikimédia Commons

Lúcia dos Santos e seus primos Francisco Marto e Jacinto Marto, que viviam em uma comunidade humilde na região rural de Fátima, foram os protagonistas desse episódio histórico para os católicos.

Domínio Público/Wikimédia Commons

As apariÃ§Ãµes comeÃ§aram em 13 de maio de 1917, quando as crianÃ§as estavam pastoreando ovelhas em um local chamado Cova da Iria.

Therese C /WikimÃ©dia Commons

Segundo os relatos das crianças, uma senhora 'mais brilhante que o sol' surgiu e se apresentou como a “Senhora do Rosário”. Ela teria pedido que as crianças voltassem ao mesmo local nos meses seguintes, sempre no dia 13.

János Korom /Wikimédia Commons

Ao todo, foram seis aparições, entre maio e outubro daquele ano. Em cada uma delas, Nossa Senhora transmitia mensagens, pedia orações e insistia na necessidade de conversão e penitência.

Reprodução de vídeo de O Globo

Na aparição de julho, Nossa Senhora teria revelado o que passou a ser conhecido como “Segredos de Fátima” - descritos em texto por Lúcia.

Reprodução de vídeo de O Globo

Em 1930, a Igreja Católica reconheceu oficialmente as aparições e Fátima se tornou um dos principais centros de peregrinação mariana do mundo.

Reprodução de vídeo de O Globo

O Santuário de Fátima, construído no local das aparições, recebe milhões de fiéis todos os anos, especialmente nos dias 13 de maio e 13 de outubro.

Reprodução de vídeo de O Globo

O Santuário de Fátima é um grande complexo religioso que abrange diversos espaços de oração e celebração.

Reprodução de vídeo de O Globo

Os principais deles são: Brasília de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Capelinha das Aparições, Basílica de Santíssima Trindade e Caminho dos Pastorinhos e Valinhos.

János Korom Dr/Wikimédia Commons

Francisco e Jacinta Marto morreram ainda crianças, vítimas da gripe espanhola, e foram canonizados em 2017 pelo papa Francisco, no centenário das aparições.

Reprodução/YouTube

Irmã Lúcia, que viveu até 2005 como religiosa carmelita, teve seu processo de beatificação iniciado posteriormente. Na foto, o registro de um encontro dela com o Papa João Paulo II, em 2000.

Jornal O Bom Católico /Wikimédia Commons

No catolicismo, Nossa Senhora de Fátima é símbolo de esperança em tempos de guerra e sofrimento, chamado à oração e à penitência e fé no poder transformador do Rosário.

Divulgação

Nossa Senhora de Fátima é padroeira de diversos lugares ao redor do mundo, especialmente em países de tradição católica, como Brasil, Angola, Moçambique e Filipinas.

Domínio Público /Wikimédia Commons

Veja Mais