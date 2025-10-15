Resort que funciona em vagões de trem vira atração turística

Um dos maiores desafios, segundo ele, foi mover os trens antigos, pesados e deteriorados para o terreno montanhoso onde queria construir o resort: “Contratamos um guindaste enorme que deve subir cerca de 70 metros no ar. Então 'voamos' os vagões e os colocamos na encosta. Foi um dia e tanto… Foi um guindaste muito caro, mas conseguimos fazer tudo em um dia”.