Timothée Chalamet passa por intensa transformação de olho no Oscar

No filme, o ator interpreta Marty, um talentoso e obstinado jogador de tênis de mesa, que se torna uma das grandes lendas norte-americanas do esporte. O personagem é inspirado livremente na figura real de Marty Reisman.
Para o papel, Chalamet passou por uma transformação radical, adotou novo visual e treinou intensamente o esporte.
Mas ele não quer parar por aí. Também busca uma indicação em 2027 de Melhor Ator por 'Duna: parte 3'.
No terceiro filme da trilogia de Denis Villeneuve, Paul Atreides assume o comando do império intergaláctico.
Chalamet, que já tem duas indicações ao Oscar, já havia declarado que trabalhava diariamente para alcançar o patamar de lendas como Marlon Brando e Daniel Day-Lewis.
Timothée Hal Chalamet nasceu em 27 de dezembro de 1995 em Nova York. Nos últimos anos, o ator vem conquistando Hollywood com doses de talento, carisma e beleza.
Ele é filho da norte-americana Nicole Flender, uma corretora de imóveis e ex-dançarina da Broadway, e do francês Marc Chalamet, editor da Unicef.
A estreia de Chalamet em Hollywood foi na série de 'Law and Order', quando participou de um episódio da 19ª temporada, em 2009.
No mesmo ano, Chalamet participou do filme de romance 'Loving Leah', que estreou direto na TV e não teve muito apelo comercial.
O ator começou a ganhar algum destaque quando atuou em oito episódios da segunda temporada da série 'Homeland', interpretando o personagem Finn Walder.
Depois de atuar em dois filmes de menor expressão, Chalamet fez sua primeira participação grande no cinema em 2015, quando atuou em 'Interestelar'.
Mas foi em 2017 que o ator explodiu de vez ao interpretar o personagem Elio no filme 'Me Chame Pelo Seu Nome'.
Chalamet foi muito elogiado pela crítica e recebeu sua primeira indicação ao Oscar pela atuação. O filme levou o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado.
No mesmo ano, o ator esteve no filme 'Lady Bird: A Hora de Voar', que também teve presença forte no Oscar, concorrendo em cinco categorias.
Em 'O Rei', Chalamet se transformou no arrogante e impetuoso Príncipe Hal, futuro Henrique V da Inglaterra, demonstrando grande amplitude dramática.
Nos anos seguintes, Chalamet emplacou participações em outros filmes importantes, como 'Querido Menino' , 'Um Dia de Chuva em Nova York', 'Adoráveis Mulheres', 'A Crônica Francesa e 'Não Olhe Para Cima'.
Em 2021, Timothée Chalamet protagonizou o épico de ficção científica 'Duna', dirigido por Denis Villeneuve e coestrelado por Zendaya. No filme, ele interpreta Paul Atreides, jovem herdeiro de uma casa nobre que se envolve na disputa pelo controle de Arrakis, planeta desértico que abriga a valiosa e cobiçada “especiaria”.
Chalamet bateu recordes ao protagonizar dois filmes que tiveram a maior bilheteria em dois anos consecutivos - ele o fez em espaço de tempo inferior a oito meses. O jovem astro estrelou 'Wonka', em dezembro de 2023, e 'Duna: Parte 2' no fim de fevereiro de 2024.
Antes, a marca pertencia ao ator John Travolta, que esteve em 'Embalos de Sábado à Noite', lançado em dezembro de 1977, e 'Grease', lançado em junho de 1978.
Em 'Um Completo Desconhecido', sua interpretação do astro Bob Dylan garantiu a ele uma indicação ao Oscar de 2025, sua segunda indicação, na categoria de Melhor Ator.
No filme, o ator não só fez uma intensa interpretação de Bob Dylan artista como cantou ele mesmo sucessos do astro. Em janeiro, Chalamet já havia exibido ao vivo seu talento vocal ao interpretar três músicas de Bob Dylan no Saturday Night Live.
Na ocasião, ele cativou o público do famoso programa de televisão dos Estados Unidos ao cantar “Outlaw Blues”, “Three Angels” e “Tomorrow Is A Long Time”.
Em relação à vida pessoal, o ator namora a celebridade Kylie Jenner desde 2023.
Durante esse período, o relacionamento dos dois foi cercado por rumores e especulações, desde supostas pressões de Kylie por um pedido de casamento até boatos de separação.
Curiosidade: o Museu Madame Tussauds, em Londres, inaugurou uma estátua de cera de Chalamet em maio de 2024.