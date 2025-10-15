Flipar Edward Norton integra o elenco estelar de “The Tiger” Edward Norton integra o elenco estelar de “The Tiger”, curta-metragem da Gucci que marca a estreia de Demna como diretor criativo da marca. Dirigido por Spike Jonze e Halina Reijn, o filme foi apresentado durante o primeiro dia da Semana de Moda de Milão, após a divulgação do lookbook da coleção. Por Lance

Reprodução Youtube