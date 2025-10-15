Flipar

Isabelle Drummond é processada por dívida com condomínio

Segundo informações do portal LeoDias, a atriz Isabelle Drummond, conhecida por várias novelas da Rede Globo, possui uma dívida que ultrapassa R$ 40 mil.

De acordo com a apuração, a artista enfrenta uma ação judicial movida pelo condomínio de um prédio no centro do Rio de Janeiro, onde alega-se que ela possui débitos não quitados.

A ação, em tramitação na Justiça do Rio, alega que a atriz não quitou as taxas referentes aos meses de abril e novembro de 2024 e acumula débitos desde 2023.

Ainda de acordo com o portal, a dívida inicial era de R$ 17.858,16, mas o valor aumentou consideravelmente com a aplicação de juros, multa mensal de 1% e honorários advocatícios.

No dia 26 de agosto de 2025, houve uma audiência de conciliação, porém nem a atriz nem seus representantes compareceram.

A defesa declarou que ainda não conseguiu contato direto com Isabelle e que ela pode não estar ciente do processo.

Em contraponto a essa questão judicial, a carreira artística de Isabelle Drummond segue em alta.

A atriz se prepara para um grande retorno à televisão após cinco anos afastada das novelas.

Ela foi convidada para viver a antagonista principal da próxima trama das seis da Globo, 'Coração Acelerado', escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento.

No dia 30 de agosto, a atriz marcou presença no Festival de Cinema de Veneza, na Itália, usando um look exclusivo assinado pelo designer espanhol Javier Guijarro. Relembre seus trabalhos!

Natural de Niterói, Rio de Janeiro, Isabelle Drummond nasceu em 12 de abril de 1994.

Ela se tornou nacionalmente conhecida ao interpretar a personagem Emília na TV Globo de 2001 a 2006. O papel marcou sua carreira e chamou a atenção do público e da crítica.

Em 2012, interpretou Cida, uma das icônicas “empreguetes' na novela “Cheias de Charme”.

Seu último trabalho na TV foi em 2019, na novela 'Verão 90', na qual interpretou a personagem Manu.

Além da TV, Isabelle tem uma carreira no cinema, participando de filmes como 'Se Eu Fosse Você 2' e 'Turma da Mônica: Lições'.

Recentemente, Isabelle diversificou seu ramo de atuação para se dedicar ao teatro, além de realizar trabalhos como produtora e diretora de alguns projetos audiovisuais.

