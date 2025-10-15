Flipar Mordomo revela reação de Rainha ao saber que tinha pouco tempo de vida O ex-mordomo Paul Burrell, autor do livro “The royal insider', revelou que, ao ser diagnosticada com mieloma múltiplo, a Rainha Elizabeth II reagiu com serenidade e disse: “Bem, é uma pena”. Segundo ele, a monarca lamentou não poder cumprir todos os compromissos, sobretudo o Jubileu de Platina. Por Lance

