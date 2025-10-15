Stallone nega rumores de rixa com Robert De Niro: ‘Absurdo’

'Nós nunca tivemos essa discussão, e provavelmente nunca vamos ter. Só quero dizer que vocês não podem acreditar em tudo que leem', declarou o astro da franquia Rocky.
Segundo os rumores, Stallone teria afirmado que não trabalharia com 'woke people', expressão usada nos Estados Unidos para definir, grosso modo, o que seriam 'militantes' no Brasil.
Em 2014, Stallone e De Niro contracenaram em 'Ajuste de Contas'. No filme, eles vivem dois boxeadores aposentados que se enfrentam. O duelo fictício não tem relação com os personagens icônicos do pugilismo que eles viveram na carreira, Rocky Balboa e Jake LaMotta ('Touro Indomável'), respectivamente.
Em 2023, um documentário sobre a vida de altos e baixos de Sylvester Stallone, repleta de superações teve grande repercussão. Em 'Syl', disponível no Netflix, o astro abre o coração sobre uma tragédia familiar que viveu 2012, quando seu filho Sage morreu aos 36 anos de idade.
No filme, o ator revela que o personagem vivido pelo filho em 'Rocky V' inspirou-se na relação dos dois. Na trama, a paixão pelo boxe é que une pai e filho. 'Tentei pegar algo (para o roteiro) que realmente é o que eu gostaria de ter feito na vida real, mas não fui capaz de fazer', confessou.
Sage Stallone foi encontrado morto em seu apartamento. Após suspeitas de overdose de drogas, exames mostraram que ele foi vítima de aterosclerose (entupimento de artérias por acúmulo de placas de gordura).
O documentário tem direção de Thom Zimny, que comandou filmes sobre Elvis Presley e Johnny Cash, além de acumular trabalhos em videoclipes.
Nascido em 6 de julho de 1946, na cidade de Nova York, Stallone tem uma carreira cinematográfica de cinco décadas que ganhou destaque pelos personagens principais nas franquias de ação Rocky e Rambo.
Essa trajetória foi construída com capítulos de imensa superação pessoal, o que torna sua biografia inspiradora. A começar por seu parto sofrido, com os médicos precisando recorrer ao fórceps (instrumento para facilitar a passagem do bebê em algumas situações).
O procedimento acabou danificando a estrutura craniana do recém-nascido, provocando uma paralisia parcial e permanente de sua boca ao atingir região de nervos.
Com parcos recursos financeiros, o futuro astro vendia lanches e foi instrutor de academia quando cursava o ensino médio. Filho de pais separados, ele vivia com a mãe desde os nove anos.
A primeira experiência de Stallone em frente às câmeras foi em um filme para adultos. O ator revelou em entrevista ter atuado por necessidade extrema, pois dormia em uma estação de ônibus, em Nova York, e não tinha recursos nem para comer. Ele foi remunerado pelo trabalho com a quantia de 200 dólares.
Enquanto fazia pontas em filmes, a vida de Stallone seguia miserável. A ponto de ter vendido seu cachorro, de nome Butkus, para um desconhecido em uma loja de bebidas para poder comprar o que comer.
Seu rumo começou a mudar quando ele assistiu a uma luta de boxe em que o veterano Chuck Wepner chegou a derrubar o mítico Muhammad Ali.
Inspirado no que viu no combate, Stallone construiu um roteiro de filme em que o personagem principal se chamava Rocky Balboa. Após muita insistência, conseguiu vender sua ideia para um estúdio com a condição de que faria o protagonista.
Com o dinheiro do estúdio em mãos, o ator foi atrás do homem que ficou com seu cachorro e o comprou de volta por 15 mil dólares. Butkus aparece na trama de 'Rocky' como o cão do protagonista. Dali para o sucesso foi um passo.
Uma das curiosidades da filmografia de Stallone é a atuação ao lado de Pelé, o Rei do Futebol, em 'Fuga para a Vitória' (1981), de John Huston.
Além de Rocky Balboa, seu outro personagem cultuado pelos fãs é o soldado Rambo, um veterano da Guerra do Vietnã.
Atualmente Stallone faz sucesso na série Tulsa King, que ele protagoniza e que está na terceira temporada, no ar no streaming da Paramount.