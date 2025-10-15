Flipar Gigantes adormecidos: Costa dos Esqueletos é o maior cemitério à beira-mar do mundo Um dos desertos mais antigos do mundo encontra as águas geladas do Atlântico, onde cria-se um ecossistema único. Assim, as correntes frias da Benguela trazem nutrientes do fundo do mar e sustentam a rica biodiversidade, que atrai pescadores e caçadores de baleias desde o século XIX. Por Lance

Reprodução/Amusing Planet