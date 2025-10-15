‘Pego de surpresa’ por pergunta de neto, Snoop Dogg se enrola na resposta

Eu fiquei tipo: oh Deus. Eu disse: calma aí, devagar. E eu não consegui responder. Pensei: cara, estou com medo de ir ao cinema agora. Porque agora eles estão colocando coisas lá dentro que me obrigam a explicar a vida real para o meu neto.”
O rapper reconheceu a repercussão que suas declarações geraram com críticas a ele e falou sobre o impacto da situação, demonstrando abertura para o diálogo.
Circulou na Internet que ele teria postado o seguinte: “Foi mal. Fui pego de surpresa e não tive resposta para meu neto. Me ensinem a aprender. Não sou perfeito”. Mas a equipe do rapper negou que ele tenha feito essa declaração.
Em 15/5, Snoop Dogg lançou o seu novo álbum, “Iz It a Crime?”. O projeto pegou os fãs de surpresa, já que chegou pouco tempo depois de o artista lançar ‘Altar Call”, disco gospel dedicado à sua mãe, morta em outubro de 2021.
Com 21 faixas, “Iz It a Crime?” reúne uma série de convidados especiais. Há participações de artistas como Charlie Bereal, Jane Handcock, Pharrell Williams, Sexyy Red, Wiz Khalifa e October London.
Ao programa televisivo “Access Hollywood”, Snoop Dogg falou sobre o título do novo projeto. “Algumas das coisas que eu faço, que eu fiz, que foram especuladas, e eu só quero perguntar: ‘É um crime? É um crime eu fazer as coisas que eu faço? É um crime eu cuidar das pessoas, amar as pessoas, estar presente para elas? É um crime eu ser eu mesmo?”
O lançamento de “Iz It a Crime?” foi na mesma semana em que Snoop Dogg foi anunciado como apresentador do especial de Ano Novo da emissora NBC e da plataforma Peacock. O programa, que terá duas horas de duração, será exibido ao vivo de Miami no dia 31 de dezembro. A informação foi veiculada pela revista “Variety”.
Carismático, o rapper tem acumulado participações televisivas nos últimos anos. Ele já integrou o elenco do reality show musical “The Voice” e protagonizou a cobertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, pela própria NBCUniversal.
Nascido em Long Beach, Califórnia, em 1971, Snoop Dogg iniciou sua carreira musical ainda jovem, influenciado pela rica cena hip-hop da Costa Oeste dos Estados Unidos.
O nome de batismo de Snoop Dogg é Calvin Cordozar Broadus Jr. 'Snoop' é uma referência direta ao personagem do desenho 'A Turma do Charlie Brown', que fez muito sucesso nos Estados Unidos nos anos 1980.
Segundo o rapper, o apelido inteiro foi dado por sua mãe, que sempre foi muito próxima dele e morreu em 2021. “Quando criança, eu assistia muito Charlie Brown, era um dos meus desenhos favoritos. Eu assistia tanto que minha mãe dizia: ‘você vê tanto o Snoopy que está começando a se parecer com ele’', contou Snoop Dogg em uma entrevista no programa da Kelly Clarkson.
Descoberto pelo lendÃ¡rio Dr. Dre, Snoop se tornou uma das maiores estrelas do gÃªnero, com um estilo Ãºnico marcado por suas rimas suaves, flow relaxado e letras que retratam a vida nas ruas.
Seu álbum de estreia, 'Doggystyle' (1993), foi um sucesso instantâneo, alcançando o número um na Billboard 200 e gerando hits como 'Gin and Juice' e 'What's My Name?'.
Em 2004, uma colaboração com Pharrell Williams gerou o hit 'Drop It Like It's Hot', que se tornou sucesso mundial e chegou a atingir o topo das paradas na Billboard Hot 100.
Outro hit fruto de parceria dos dois foi 'Beautiful', que contou com cenas do videoclipe gravadas no Rio de Janeiro.