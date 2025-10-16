Pra quem não viu: Maurício Mattar sofreu enfarte ao descobrir que filha o processou

O desabafo ocorreu durante uma entrevista ao programa Companhia Certa, de Ronnie Von, na RedeTV!.
Ele detalhou que o infarto ocorreu em 2019, enquanto trabalhava no interior de São Paulo. O ator precisou ser atendido em hospitais de Bauru, depois Botucatu e São Paulo.
Mattar relatou que o impacto emocional das ações judiciais foi decisivo para seu quadro de saúde. “Eu tive isso porque eu tive uma filha, que por várias razões, acabou me processando por duas vezes”, contou.
Segundo ele, a primeira ação foi comunicada previamente, mas a segunda ocorreu de forma inesperada, agravando sua condição.
Maurício Mattar tem quatro filhos de mães diferentes, mas não revelou de quem partiu o processo.
No dia 25/06, o ator compartilhou fotos raras ao lado do filho mais velho, Luã Yvys, que fez aniversário.
'Parabéns meu filho amado, que você cada vez mais mostre sua alma linda como o ser humano que é, e o competente artista da música que vem se consolidando mais e mais', diz um trecho da mensagem.
Luã Yvys é fruto do relacionamento de Maurício com a cantora Elba Ramalho, ainda nos anos 1980. E ele também tem três filhas de diferentes mulheres.
Rayra Gracie Mattar, fruto do relacionamento com Flávia Gracie, nasceu em 21 de outubro de 1991 .
Petra Sá Mattar, filha de Maurício com Fabiana Sá, nasceu em 10 de junho de 1994 . E Ilha Dufau Mattar, a caçula , filha de Shay Dufau, nasceu em 21 de outubro de 2019 . As duas estão com ele na foto.
No entanto, foi em 1985 que ele ganhou destaque, no papel de João Ligeiro na icônica novela 'Roque Santeiro'.
Em 1999, o ator migrou temporariamente para a Record TV, onde protagonizou a novela 'Louca Paixão'.
Dois anos depois, retornou à Globo e emplacou diversas novelas como 'Porto dos Milagres', de 2001, 'Agora É que São Elas', de 2003, 'A Lua Me Disse', de 2005, e 'O Profeta', de 2006.
Paralelamente à carreira de ator, Mattar se lançou como cantor e compositor em meados dos anos 1990. Chegou a lançar oito álbuns entre 1994 e 2007.
Na vida pessoal, Mattar teve uma vida repleta de relacionamentos com personalidades famosas. Além de ter sido casado com Elba Ramalho, já teve casos com Angélica, Deborah Secco e Paolla Oliveira.
Atualmente, aos 61 anos, o ator vive mais afastado dos holofotes, dedicando-se à criação de cavalos e pecuária em Minas Gerais.