Provocação de William Bonner durante evento da Globo gera reação na Band

Ao falar sobre o retorno da Fórmula 1 à emissora em 2026, o jornalista brincou com a perda de interesse do público durante o período em que a Band transmitiu a categoria: 'Vocês sabem o que é Fórmula 1 ainda, né? Porque saiu da Globo e... né?'. A fala, somada a outras de Fábio Porchat e Eduardo Sterblich, gerou incômodo entre profissionais da Band.