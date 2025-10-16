Renato Góes aproveita fim das gravações de “Vale Tudo” em família

Ao lado da esposa, Thaila Ayala, e dos filhos, Francisco e Tereza, a família aproveitou para comemorar o dia das crianças e o casal compartilhou fotos e um vídeo do passeio em suas redes sociais.
As publicações receberam diversos comentários, dentre eles, o de Debora Bloch, que escreveu: 'Que demais!'.
Ele é casado com a Thaila desde 2019. O casal tem dois filhos: Francisco, nascido em 2021, e a caçula Tereza, que nasceu em 2023.
Renato Góes de Oliveira, que nasceu em Recife, capital de Pernambuco, no dia 19 de dezembro de 1986, revelou que foi diagnosticado com vitiligo na infância, aos 12 anos de idade.
Uma mancha na coxa esquerda o fez procurar ajuda médica e, então, foi feito o diagnóstico de vitiligo, condição autoimune que leva à perda de melanina, pigmento natural do corpo que dá cor à pele. A doença não tem cura, mas pode ser controlada.
“Eu ficava envergonhado. Na escola, ia só de calça. Na praia, de bermuda”, confidenciou Renato Góes na entrevista. “Eu tinha pesadelos com a doença. Acordava procurando novas manchas no corpo”, completou.
Góes declarou que, na época do diagnóstico, passava por um momento difícil da vida com a separação dos pais. Ele trabalhava como modelo infantil e o fato interferiu em sua autoestima.
Com o tempo, a condição ficou mais sutil e a mancha na coxa do ator regrediu. “A mancha diminuiu e hoje se resume a um pequeno sinal”, explicou.
Na infância, ele trabalhou como modelo, com participações em desfiles, comerciais e figurações. Aos 15 anos, optou pela carreira artística e estudou teatro na Escola SESC de Teatro, em Pernambuco.
Seu primeiro papel televisivo de destaque foi em “Água na Boca”, de 2008, na Band, seguindo por participações em novelas da Globo como “Pé na Jaca”, de 2006, “Balacobaco”, de 2012”, e “Joia Rara”, de 2013.
Ele ganhou projeção nacional com personagens jovens nas fases iniciais das novelas “Velho Chico”, em 2016, e “Pantanal”, de 2022.
Seu primeiro protagonista na Globo veio em 2017, na série “Os Dias Eram Assim”, na pele do personagem Renato, marcando um divisor de águas na carreira.
Um ano depois, foi escalado como protagonista de “Deus Salve o Rei”, papel que abriu mão após divergência criativa com a direção. Romulo Estrela foi o substituto.
Em 2019, ele viveu Jamil na novela “Órfãos da Terra”, um jovem sírio criado pelo sheik Aziz Abdallah como se fosse seu filho, mas que se apaixona por Laila, a noiva de seu 'pai'.
Desde entÃ£o, ele teve papÃ©is de destaque em â??Mar do SertÃ£oâ? em 2022 e â??FamÃlia Ã© Tudoâ? em 2024, se tornando um dos grandes nomes da dramaturgia da Globo na atualidade.
Em 2025, Renato Góes assumiu o papel de Ivan Meireles no remake de “Vale Tudo”, personagem originalmente interpretado por Antônio Fagundes, em 1988
A química de Góes com Taís Araújo, que interpreta Raquel, foi decisiva na escolha da autora Manuela Dias.
Ao ser escolhido, Renato buscou Fagundes: 'Tive uma resposta maravilhosa, encorajadora, sabe? [...] Logo depois, a gente se encontrou na festa dos 60 anos da Globo, e ele me deu um abraço”.
Ele comentou ao jornal Extra: “a pressão é grande, mas é maravilhoso. interpretar um ícone da teledramaturgia e destacou que Ivan Meireles, um administrador de empresas, é o reflexo do povo brasileiro que não quer passar por cima de ninguém, mas quer suar para que, com o tempo, as coisas mudem para melhor”.
Na novela, o personagem de Renato Góes vive dilemas amorosos intensos entre Raquel e Heleninha, esta última interpretada por Paolla Oliveira. São conflitos que envolvem vingança, poder e ética - elementos centrais da trama moderna escrita por Manuela Dias.
No cinema, Renato GÃ³es acumula trabalhos desde 2006. Entre eles, no drama â??Por TrÃ¡s do CÃ©uâ?, de 2017â? e â??Legalize JÃ¡ - Amizade Nunca Morreâ?, de 2018, em que interpretou o mÃºsico Marcelo D2.
Em 2020, ele foi o protagonista do longa de suspense “Macabro”, como o sargento Téo em uma investigação inspirada em crimes reais na Mata Atlântica. Já em 2021 participou da comédia inspirada nas obras de Ariano Suassuna, “O Auto da Boa Mentira”, vivendo Fabiano Santos em diversos contos baseados em temas de mentira e ética social.
Além do trabalho na TV, ele tem empreendimentos imobiliários, uma plataforma de games, um selo musical, e uma produtora de vídeo, além de fazer faculdade de história, com interesse em lecionar no futuro.