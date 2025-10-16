Flipar

Cantora e atriz indicada ao Oscar acusa ex-empresário de a deixar falida

Mais uma treta em Hollywood! Dessa vez, a atriz e cantora Andra Day, indicada ao Oscar de Melhor Atriz em 2021, abriu um processo contra o próprio ex-empresário, Jeff Evans.

Por Lance
Divulgac?a?o

Ela o acusa de roubo e desvio de dinheiro, o que a teria deixado falida e prestes a ser despejada.

Reprodução/Instagram

As acusações são em resposta a uma ação anterior na qual Evans a acusou de quebrar contrato e lhe dever cerca de 1 milhão de dólares.

Reproduc?a?o/Instagram

Segundo a artista, o ex-empresário teria desviado grandes quantias de dinheiro ao longo dos anos, agindo por “ganância cega”.

Reprodução/Instagram

'Ele desviou tanto dinheiro de Day que a deixou à beira do despejo, incapaz de pagar o valor mínimo mensal da sua dívida de cartão de crédito e sem fundos suficientes para fazer uma turnê”, diz um trecho do processo movido pelos advogados da atriz.

Reprodução/Instagram

Day e Evans, que trabalhavam juntos desde 2011, ainda não comentaram publicamente o caso.

Reprodução/Instagram

Andra Day, nome artístico de Cassandra Monique Batie, nasceu em 30 de dezembro de 1984, em Washington, nos Estados Unidos.

Wikimedia Commons/Warner Bros. Records

Ela cresceu em San Diego, Califórnia, onde desde jovem demonstrou interesse pela música, inspirando-se em artistas como Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald e Stevie Wonder.

Reprodução/Instagram

Em 2003, ela se formou em Performance Vocal na Escola de Artes Criativas e Performáticas de San Diego.

Flickr - Andy Witchger

Antes da fama, Day trabalhou em diferentes empregos enquanto se apresentava em eventos locais e publicava vídeos de covers na internet.

Reprodução/Instagram

Sua carreira começou a ganhar destaque após ser descoberta pela então esposa de Stevie Wonder, Kai Millard, enquanto cantava em um bar de jazz.

Flickr - Levi Manchak

O próprio Stevie Wonder a contatou e a apresentou ao produtor Adrian Gurvitz, que foi a ajudou a iniciar a trajetória profissional.

Wikimedia Commons/Kingkongphoto

Seu álbum de estreia, 'Cheers to the Fall', foi lançado em 2015 pela Warner Bros Records e foi um sucesso de crítica e público.

Divulgação

O disco rendeu duas indicações ao Grammy, incluindo a de Melhor Álbum de ReB e Melhor Performance de ReB por sua canção mais conhecida, “Rise Up”.

Flickr - Library of Congress Life

A música se tornou um hino de superação e resistência, sendo usada em campanhas sociais e apresentações inspiradoras.

Reprodução/YouTube

No cinema, Andra Day fez sua estreia em 2017, emprestando sua voz à personagem Sweet Tea na animação 'Carros 3' e atuando no drama 'Marshall: Igualdade e Justiça'.

Divulgação/Barry Wetcher

Seu grande papel, no entanto, veio com o filme 'Os Estados Unidos vs. Billie Holiday', de 2021.

Divulgação

Sua atuação lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, além de uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz.

Divulgação

Seu trabalho mais recente na música, o álbum 'CASSANDRA (cherith)', foi lançado em 2024.

Divulgação

AlÃ©m disso, Day jÃ¡ estÃ¡ escalada para viver Athena na 2Âª temporada da sÃ©rie 'Percy Jackson e os Olimpianos'.

ReproduÃ§Ã£o/Instagram

Veja Mais