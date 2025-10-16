Cantora e atriz indicada ao Oscar acusa ex-empresário de a deixar falida

Ela o acusa de roubo e desvio de dinheiro, o que a teria deixado falida e prestes a ser despejada.
As acusações são em resposta a uma ação anterior na qual Evans a acusou de quebrar contrato e lhe dever cerca de 1 milhão de dólares.
Segundo a artista, o ex-empresário teria desviado grandes quantias de dinheiro ao longo dos anos, agindo por “ganância cega”.
'Ele desviou tanto dinheiro de Day que a deixou à beira do despejo, incapaz de pagar o valor mínimo mensal da sua dívida de cartão de crédito e sem fundos suficientes para fazer uma turnê”, diz um trecho do processo movido pelos advogados da atriz.
Day e Evans, que trabalhavam juntos desde 2011, ainda não comentaram publicamente o caso.
Andra Day, nome artístico de Cassandra Monique Batie, nasceu em 30 de dezembro de 1984, em Washington, nos Estados Unidos.
Ela cresceu em San Diego, Califórnia, onde desde jovem demonstrou interesse pela música, inspirando-se em artistas como Billie Holiday, Nina Simone, Ella Fitzgerald e Stevie Wonder.
Em 2003, ela se formou em Performance Vocal na Escola de Artes Criativas e Performáticas de San Diego.
Antes da fama, Day trabalhou em diferentes empregos enquanto se apresentava em eventos locais e publicava vídeos de covers na internet.
Sua carreira começou a ganhar destaque após ser descoberta pela então esposa de Stevie Wonder, Kai Millard, enquanto cantava em um bar de jazz.
O próprio Stevie Wonder a contatou e a apresentou ao produtor Adrian Gurvitz, que foi a ajudou a iniciar a trajetória profissional.
Seu álbum de estreia, 'Cheers to the Fall', foi lançado em 2015 pela Warner Bros Records e foi um sucesso de crítica e público.
O disco rendeu duas indicações ao Grammy, incluindo a de Melhor Álbum de ReB e Melhor Performance de ReB por sua canção mais conhecida, “Rise Up”.
A música se tornou um hino de superação e resistência, sendo usada em campanhas sociais e apresentações inspiradoras.
No cinema, Andra Day fez sua estreia em 2017, emprestando sua voz à personagem Sweet Tea na animação 'Carros 3' e atuando no drama 'Marshall: Igualdade e Justiça'.
Seu grande papel, no entanto, veio com o filme 'Os Estados Unidos vs. Billie Holiday', de 2021.
Sua atuação lhe rendeu o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama, além de uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz.
Seu trabalho mais recente na música, o álbum 'CASSANDRA (cherith)', foi lançado em 2024.
AlÃ©m disso, Day jÃ¡ estÃ¡ escalada para viver Athena na 2Âª temporada da sÃ©rie 'Percy Jackson e os Olimpianos'.