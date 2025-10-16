Flipar

Música Gospel cresce e lança grandes nomes no Brasil

Aline Barros completou 49 anos no dia 7 de outubro como uma das maiores cantoras de música gospel do Brasil. Com uma carreira marcada por prêmios, recordes de vendas e milhões de ouvintes, a cantora simboliza o avanço e a consolidação do gênero no país.

Por Lance
Aline Barros , que nasceu em 1976, na cidade do Rio de Janeiro, ganhou projeção com canções como “Consagração”, “Ressuscita-me”, “Sonda-me, Usa-me” e “Rendido Estou”.

Desde o início de sua trajetória nos anos 90, Aline contribuiu para levar o gospel aos grandes palcos e às plataformas digitais. Além de influenciar gerações de artistas e fortalecer um movimento que ultrapassa as fronteiras da religião para se firmar como expressão cultural e social.

O gospel de louvor e adoração, ou congregacional, surgiu como versão do “worship”, estilo difundido nas igrejas dos EUA, Canadá e Austrália desde os anos 1970, com o ministério Vineyard, criado por Kenn Gulliksen. O movimento usa a música como meio de evangelização e expressão da fé.

A expansão internacional do “worship” influenciou diretamente o cenário brasileiro: versões traduzidas dos grandes sucessos estrangeiros impulsionaram o estilo no país, e consolidou o louvor e adoração como uma das vertentes mais fortes da música gospel atual.

O crescimento da música gospel no Brasil acompanha mudanças religiosas, sociais e econômicas do país nas últimas décadas. Segundo dados do IBGE, o percentual de evangélicos na população brasileira aumentou significativamente desde os anos 1980.

A música gospel é o segundo gênero que mais cresce no Brasil, perdendo apenas para o sertanejo, segundo dados do Spotify. Em 2019, a plataforma registrou um aumento de 44% no número de ouvintes em comparação ao ano anterior.

A entrada de grandes gravadoras no mercado gospel também consolidou a profissionalização desse nicho.

Um exemplo disso é que grandes gravadoras como Sony Music, Warner Music Brasil mantêm departamentos voltados exclusivamente à música gospel.

Nos grandes centros urbanos, festivais e shows gospel atraem multidões. Eventos como a 'Marcha para Jesus', realizada em São Paulo, reúnem milhares de pessoas e apresentam artistas de destaque.

Os meios de comunicação têm papel fundamental nesse crescimento, com destaque para programas de televisão, rádios voltadas ao gospel e a transmissão de festivais.

A internet, especialmente o YouTube, ampliou a visibilidade da música gospel e permitiu que artistas independentes conquistassem sucesso por meio de seus próprios canais.

O mercado gospel brasileiro não se limita a um único estilo musical. Há diversidade de ritmos que vão do pop e rock ao sertanejo, passando pelo rap e pela música eletrônica. Essa pluralidade possibilita que artistas alcancem públicos variados.

Não por acaso, pela primeira vez, o Réveillon de Copacabana, um dos maiores eventos de Ano Novo do mundo, teve um palco exclusivo para a música gospel em 2025.

Inclusive, Caetano Veloso, ateu declarado e membro de uma família que celebra os orixás da Umbanda em suas canções, interpretou no palco a música "Deus Cuida de Mim", de Kleber Lucas, durante o show que apresentou ao lado de Bethânia no Réveillon de Copacabana.

A seguir, conheça alguns cantores e grupos gospel que fazem sucesso no Brasil.

Gabriela Rocha - a música “Me Atraiu (Ao Vivo)” lidera execuções no YouTube e aparece entre as mais ouvidas no Spotify e Deezer.

Ela é atualmente a cantora gospel mais ouvida do Brasil e figura entre as dez artistas femininas solo mais ouvidas do país no Spotify, ocupando a oitava posição, com mais de 245 milhões de streams registrados no período.

Isadora Pompeo - nome de destaque da nova geração, “Ovelhinha (Ao Vivo)” está entre os hits de maior destaque, com muitos streams e visualizações.

Também é intérprete da canção “Tantas Bênçãos”, versão em português de “Counting My Blessings”. A música se tornou um fenômeno nas redes sociais, especialmente no TikTok e no Instagram, onde tem sido amplamente usada por influenciadores

Fernandinho - é um dos artistas mais ouvidos no gênero gospel. Destaca-se tanto em músicas solo quanto em colaborações com sucessos como “Grandes Coisas” e “Galileu”.

Isaias Saad - seu nome aparece entre os que ultrapassam 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify.

Casa Worship - o grupo aparece constantemente em rankings gospel no Spotify, com músicas como “A Casa É Sua”.

Midian Lima - reconhecida por sua voz marcante, conta com sucessos como 'Jó', 'Prioridade' e 'Não Pare', que acumulam milhões de visualizações nas plataformas digitais.

Ana Paula Valadão - reconhecida como uma das principais líderes da música gospel no país. Fundadora e líder do grupo Diante do Trono, ela já vendeu mais de 15 milhões de álbuns mundialmente, com sucessos como “Preciso de Ti”, “Manancial”, “Águas Purificadoras”, “Nos Braços do Pai” e “Te Agradeço”.

Damares - uma das cantoras mais tradicionais do gospel pentecostal brasileiro, reconhecida por seu estilo marcante e músicas de grande repercussão, como 'Sabor de Mel' e 'Diamante'.

Estes são apenas alguns exemplos, mas o gênero conta com diversos artistas em destaque e novas revelações.

