Flipar Música Gospel cresce e lança grandes nomes no Brasil Aline Barros completou 49 anos no dia 7 de outubro como uma das maiores cantoras de música gospel do Brasil. Com uma carreira marcada por prêmios, recordes de vendas e milhões de ouvintes, a cantora simboliza o avanço e a consolidação do gênero no país. Por Lance

Reprodução Instagram/ @alinebarros