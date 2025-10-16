Cientistas divergem e entram em polêmica sobre ‘cidade’ oculta embaixo das pirâmides do Egito

Uma equipe de pesquisadores da Itália e da Escócia diz ter descoberto uma enorme cidade escondida abaixo das Pirâmides de Gizé, no Egito.
Segundo os cientistas, essa rede de construções ocultas se estenderia por quase 2 quilômetros!
Os pesquisadores usaram radares especiais para mapear o que seria um sistema complexo de estruturas debaixo de um dos lugares mais famosos do mundo.
No entanto, o estudo tem gerado polêmica por não ter sido publicado em uma revista científica, ou seja, outros especialistas não tiveram a chance de revisar os dados.
De acordo com Nicole Ciccolo, uma das responsáveis pela pesquisa, foram encontradas oito estruturas grandes, parecidas com pilares, debaixo da Pirâmide de Quéfren.
Além disso, haveriam poços profundos (cerca de 640 metros) com escadas em espiral que levam a duas salas gigantes, cada uma com aproximadamente 80 metros de largura.
Em uma entrevista coletiva, Nicole Ciccolo comemorou a descoberta: 'Este estudo redefine os limites da análise de dados via satélite e da exploração arqueológica.'
Eles acreditam que passagens subterrâneas conectam as três pirâmides e que essas estruturas podem estar relacionadas às 'Salas de Amenti', um lugar místico da antiga religião egípcia.
'Essas descobertas podem redefinir nossa compreensão da topografia sagrada de Gizé', afirmou Ciccolo.
Apesar das afirmações, muitos especialistas ainda se mostraram céticos em relação à existência da estrutura.
O professor Lawrence Conyers, da Universidade do Arizona, que é especialista em tecnologia de radar para arqueologia, disse que é pouco provável que os aparelhos atuais consigam enxergar detalhes com tanta profundidade.
Mas, apesar de achar as alegações exageradas, Conyers não descarta a possibilidade de haver câmaras menores no local, construídas antes das pirâmides.
Segundo o professor, só escavações no local poderão dizer se essas construções realmente existem ou não.
As pirâmides do Egito são monumentos impressionantes construídos há cerca de 4.500 anos como túmulos para os faraós e membros da elite.
Elas representam um dos maiores feitos da engenharia humana e continuam a fascinar o mundo pela sua grandiosidade e mistério.
As mais famosas estão localizadas na necrópole de Gizé, próximo ao Cairo, e incluem as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos.
A maior delas, a de Quéops, também chamada de Grande Pirâmide, foi considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo e é a única que ainda resiste praticamente intacta.
Estima-se que ela tenha sido construída por volta de 2.560 a.C., utilizando milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas.
As técnicas usadas na construção ainda são debatidas, e muitos pesquisadores acreditam que envolveram rampas e trabalho coordenado de milhares de operários.
