Cientistas divergem e entram em polêmica sobre ‘cidade’ oculta embaixo das pirâmides do Egito

Uma equipe de pesquisadores da Itália e da Escócia diz ter descoberto uma enorme cidade escondida abaixo das Pirâmides de Gizé, no Egito.

Por Lance
Ricardo Liberato - Wikimédia Commons

Ricardo Liberato - Wikimédia Commons

Segundo os cientistas, essa rede de construções ocultas se estenderia por quase 2 quilômetros!

Janusz Rec?aw/wikimedia commons

Os pesquisadores usaram radares especiais para mapear o que seria um sistema complexo de estruturas debaixo de um dos lugares mais famosos do mundo.

David Rull – Flickr

No entanto, o estudo tem gerado polêmica por não ter sido publicado em uma revista científica, ou seja, outros especialistas não tiveram a chance de revisar os dados.

Nour Wageh/Unsplash

De acordo com Nicole Ciccolo, uma das responsáveis pela pesquisa, foram encontradas oito estruturas grandes, parecidas com pilares, debaixo da Pirâmide de Quéfren.

Wikimedia Commons/pastaitaken

Além disso, haveriam poços profundos (cerca de 640 metros) com escadas em espiral que levam a duas salas gigantes, cada uma com aproximadamente 80 metros de largura.

Reprodução

Em uma entrevista coletiva, Nicole Ciccolo comemorou a descoberta: 'Este estudo redefine os limites da análise de dados via satélite e da exploração arqueológica.'

Freepik/ripato

David Rull – Flickr

Nour Wageh/Unsplash

Wikimedia Commons/pastaitaken

ReproduÃ§Ã£o

Freepik/ripato

Eles acreditam que passagens subterrâneas conectam as três pirâmides e que essas estruturas podem estar relacionadas às 'Salas de Amenti', um lugar místico da antiga religião egípcia.

Nour Wageh/Unsplash

ReproduÃ§Ã£o

'Essas descobertas podem redefinir nossa compreensão da topografia sagrada de Gizé', afirmou Ciccolo.

Pexels/Ahmed Adly

Nour Wageh/Unsplash

Apesar das afirmações, muitos especialistas ainda se mostraram céticos em relação à existência da estrutura.

Simon Berger/Pixabay

Pexels/Ahmed Adly

O professor Lawrence Conyers, da Universidade do Arizona, que é especialista em tecnologia de radar para arqueologia, disse que é pouco provável que os aparelhos atuais consigam enxergar detalhes com tanta profundidade.

Ron Porter/Pixabay

Simon Berger/Pixabay

Mas, apesar de achar as alegações exageradas, Conyers não descarta a possibilidade de haver câmaras menores no local, construídas antes das pirâmides.

Wikimedia Commons/Mstyslav Chernov

Ron Porter/Pixabay

Segundo o professor, só escavações no local poderão dizer se essas construções realmente existem ou não.

wikimedia commons Tabitha Lawrence

Wikimedia Commons/Mstyslav Chernov

As pirâmides do Egito são monumentos impressionantes construídos há cerca de 4.500 anos como túmulos para os faraós e membros da elite.

StockSnap/Pixabay

wikimedia commons Tabitha Lawrence

Elas representam um dos maiores feitos da engenharia humana e continuam a fascinar o mundo pela sua grandiosidade e mistério.

Reprodução/YouTube

StockSnap/Pixabay

Reprodução/YouTube

As mais famosas estão localizadas na necrópole de Gizé, próximo ao Cairo, e incluem as pirâmides de Quéops, Quéfren e Miquerinos.

© Raimond Spekking/CC BY-SA 4.0/Wikimedia Commons

A maior delas, a de Quéops, também chamada de Grande Pirâmide, foi considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo Antigo e é a única que ainda resiste praticamente intacta.

Reprodução

Estima-se que ela tenha sido construída por volta de 2.560 a.C., utilizando milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas.

Wikimedia Commons/MusikAnimal

Reprodução

As técnicas usadas na construção ainda são debatidas, e muitos pesquisadores acreditam que envolveram rampas e trabalho coordenado de milhares de operários.

Mgiganteus1 at the English-language Wikipedia

Wikimedia Commons/MusikAnimal

Mgiganteus1 at the English-language Wikipedia

