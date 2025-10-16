Morto aos 22 anos, roqueiro entrou para a história por inspirar Beatles e Rolling Stones

No entanto, como as vagas eram limitadas, Valens e Richardson participaram de um sorteio para ver quem viajaria de avião. O sorteio foi feito por meio de 'cara ou coroa', e foi Ritchie Valens quem ganhou, ficando com o lugar no avião. The Big Bopper, que estava com um resfriado forte, também conseguiu embarcar após uma troca de assentos com Waylon Jennings.