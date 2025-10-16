Belas cidades ‘italianas’ espalhadas pelo Brasil

Dentre elas, estão algumas que foram colonizadas por italianos e que são verdadeiros pedacinhos do país europeu em solo brasileiro. Essas cidades são verdadeiras atrações turísticas por conta da arquitetura, culinária e tradições tipicamente italianas.
Os primeiros imigrantes italianos começaram a chegar ao Brasil na década de 1870, e, principalmente, para as regiões Sul e Sudeste do país, buscando melhores oportunidades de vida. Muitos dele começaram a trabalhar em lavouras de café e em plantações de uva.
O século XIX foi marcado por uma intensa expulsão demográfica na Europa. O alto crescimento da população, ao lado do acelerado processo de industrialização, afetaram diretamente as oportunidades de emprego naquele continente.
Localizada no sul do estado de Santa Catarina, a cidade de Nova Veneza tem pouco mais de 13 mil habitantes, segundo o Censo de 2022 do IBGE.
Desses, 95% são descendentes de italianos e as crianças aprendem o idioma na escola. Sua é semelhante é com a província italiana de Veneza, sendo uma herança das 400 famílias da região do Veneto que desembarcaram na cidade em 1891.
Nova Veneza tem até uma gôndola oficial doada pelo governo italiano, que simboliza o elo entre as duas cidades. Ela fica na praça Humberto Bortoluzzi, e os visitantes podem apreciar a embarcação e tirar fotos em um lago artificial aberto ao público.
Além disso, em junho, acontece a Festa da Gastronomia Típica Italiana, um evento que atrai milhares de visitantes todos os anos. Ele celebra a imigração italiana e a emancipação política administrativa no município.
A cidade recebeu em 2018 o título de Capital Nacional da Gastronomia Típica Italiana. Ao total, são mais de 20 restaurantes que servem pratos como massas, pizzas, galetos, polenta, os saborosos vinhos, cafés e gelatos.
A gastronomia se baseia no macarrão rústico, polenta, puína (queijo pré-fermentado), queijos coloniais, salames, carnes e galinhas ensopadas, saladas de batatas com ovos, saladas de 'radicio', pães e tantos outros pratos
Localizada na Serra Gaúcha, a cidade de Antônio Prado também é famosa pela sua cultura italiana. Fundada em 1886, a região preserva toda a arquitetura da época, com 48 imóveis tombados como patrimônio histórico.
Também tem o tradicional Moinho Francescatto, que surgiu com a família Simioni e tem mais de 130 anos. O lugar produz e vende farinha de milho, o ingrediente principal da polenta, um dos pratos típicos italianos.
Por lá, também tem a Ferraria do Marsílio, estabelecimento fundado em meados de 1900 e que ficou em atividade até a década de 1980. Além da Igreja Matriz, que foi construída em alvenaria, encanta as ruas charmosas da cidade.
O nome da cidade é homenagem ao fazendeiro paulista Antônio da Silva Prado, que instalou núcleos coloniais no Rio Grande do Sul e promoveu a imigração de italianos para o país, quando foi Ministro da Agricultura.
No Rio Grande do Sul, a cidade de Flores da Cunha com seus mais de 30 mil moradores, preserva entre as muitas tradições dos seus colonizadores. Como o o dialeto vêneto e a arquitetura italiana, construída pelos imigrantes que lá chegaram por volta de 1877.
Com isso, Flores da Cunha é o maior município produtor de vinhos do país. A produção local em 2017/2018 atingiu 101 milhões de quilos de uva e 120 milhões de litros de vinho. Conta com quase 200 indústrias vinícolas.
O município abriga cascatas, vinícolas e museus. Entre eles, está o Museu de Arquivo Histórico Pedro Rossi. Ele conta com um acervo de objetos, documentos e fotografias da época da colonização.
Foi emancipado da cidade de Caxias do Sul e seu nome é uma homenagem ao ex-governador do estado, José Antônio Flores da Cunha. Ele havia prometido construir uma estrada férrea ligando o município ao resto do estado.
A cidade de Pedrinhas Paulista, no estado de São Paulo, com pouco mais de 3 mil habitantes, tem um apelido carinhoso: “Roma Brasileira”, pois guarda fortes influências italianas. Os primeiros imigrantes chegaram na região por volta de 1949.
A cidade impressiona pela sua arquitetura marcada por colunas e estátuas, elementos que remetem à tradição italiana. São várias construções inspiradas no estilo romano, como a Câmara Municipal, a prefeitura, o Cine Teatro, o Museu dos Pioneiros, a Igreja de São Donato, a praça Romana e o Coliseu.
Todo mês de agosto acontece a tradicional Macarronada de São Donato, sua festa mais popular. Além da degustação desse prato, a festividade inclui a apresentação de danças típicas italianas, como a tarantela.
Pedrinhas Paulista viveu como núcleo colonial até 1980, quando foi elevada a Distrito, e alcançou a sua tão almejada emancipação político-administrativa em 1991. Algo que aconteceu por iniciativa do ex-deputado paulista Antonio Carlos Tonca Falseti