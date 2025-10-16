Primeira ganhadora da Dança dos Famosos virou influenciadora cristã

Criado em 2005, no Domingão do Faustão, e atualmente exibido no Domingão com Huck, o programa já soma 22 temporadas.
A estreia da nova temporada foi no dia 10 de agosto de 2025 com 16 participantes.
Ao longo dos anos, artistas de diferentes áreas — cantores, atores, apresentadores e até atletas — aceitaram o desafio de se arriscar em diversos estilos de dança.
No entanto, o que pouca gente se lembra é quem foi o campeão da primeira edição do quadro. Relembre agora e veja por onde anda a primeira vencedora da Dança dos Famosos!
A primeira edição da 'Dança' teve como vencedora a atriz Karina Bacchi. Na época, a competição contava apenas com seis participantes.
Naquela ocasião, os atores Alexandre Barilari e Daniela Escobar completaram o pódio em segundo e terceiro lugar.
O elenco contou ainda com Fabiana Karla, o cantor Felipe Dylon e o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, que precisou abandonar a competição devido a uma lesão.
Em 2005, Karina Bacchi tinha 29 anos e já era conhecida por suas atuações em novelas da Globo e do SBT.
Nascida em São Manuel, interior de São Paulo, em 8 de outubro de 1976, Bacchi iniciou sua trajetória artística como modelo quando ainda era criança.
Ela conquistou destaque em campanhas publicitárias e atuou como modelo de passarela, tudo antes de migrar para a televisão.
Sua estreia como atriz foi em 2000, na novela da Record 'Vidas Cruzadas', quando interpretou Renata Vilela.
No ano seguinte, Bacchi foi para o SBT, onde trabalhou em 'Pícara Sonhadora', de 2001, e 'Mirasol', de 2002.
Na Globo, os primeiros trabalhos de Bacchi foram na novela 'O Clone' e na minissérie 'O Quinto dos Infernos', ambas de 2002.
Na emissora, a atriz também estrelou as novelas 'Agora É que São Elas', de 2003 e 'Da Cor do Pecado', de 2004.
Depois de vencer a Dança dos Famosos, Bacchi participou de alguns programas da Record, como 'Cidadão Brasileiro', exibido em 2006, e o reality 'Simple Life: Mudando de Vida', de 2007.
Também fez uma ponta na novela 'Caminhos do Coração', de 2007, e foi repórter no 'Domingo Espetacular', em 2008.
De 2009 a 2010, Bacchi participou e venceu a 2ª temporada do reality 'A Fazenda', também na Record.
Nos anos seguintes, ela também se destacou como apresentadora em atrações de variedades, como 'Além do Peso', em 2015, e 'Bake Off Celebridades', em 2022.
Em 2017, tornou-se mãe de Enrico Bacchi por meio de fertilização in vitro, decisão que a transformou em uma voz ativa na defesa da maternidade independente e do empoderamento feminino.
Em 2018, casou-se com o ex-jogador de futebol Amaury Nunes, porém, o matrimônio terminou em 2022.
O divórcio foi marcado por uma disputa judicial, em que Amaury buscou o reconhecimento da paternidade socioafetiva do filho Enrico, mas a decisão foi favorável à atriz.
Atualmente, Karina Bacchi tem quase 10 milhões de seguidores no Instagram, onde fala sobre maternidade e fé.
Ela também apresenta o '+Forte Podcast', onde recebe líderes cristãos, e lançou o livro '+Forte e Corajosa', onde compartilha sua trajetória pessoal e orações voltadas ao público cristão.