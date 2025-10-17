Flipar

Saoirse Ronan será Linda McCartney em filmes sobre os Beatles

A atriz Saoirse Ronan foi confirmada como intérprete de Linda McCartney na nova quadrilogia de filmes sobre os Beatles, com estreia prevista para 2028, segundo a Variety. Ela atuará ao lado de Paul Mescal, que viverá Paul McCartney.

Linda, fotógrafa e musicista, foi casada com o ex-Beatle e integrou a banda Wings após o fim do grupo. Além de Ronan, o projeto contará também com Harris Dickinson, Joseph Quinn e Barry Keoghan nos papéis de John, George e Ringo, respectivamente.

A direção promete uma experiência cinematográfica inédita, dividida em quatro filmes complementares. O desafio agora é ver como Saoirse dará vida à mulher que marcou a trajetória e o coração de Paul McCartney.

Recentemente, Ronan, aliás, foi categórica ao afirmar que não tem planos de participar de filmes da Marvel.

Em uma entrevista recente ao podcast 'Happy Sad Confused', ela foi questionada pelo apresentador sobre a possibilidade de ter interpretado Yelena Belova, interpretada atualmente por Florence Pugh.

“Você foi oferecida para Yelena? Quase interpretou Yelena em 'Viúva Negra'?”, perguntou o apresentador. “Como você soube disso?”, respondeu a atriz.

“Certo. Vou considerar essa não resposta como uma resposta', respondeu o host, sorrindo. “Mas você não tem nada contra os filmes da Marvel?”, continuou ele.

"Não consigo me ver fazendo Marvel. [...] Eu não… Não, eu preferiria fazer Bond", confessou Ronan.

E ela emendou: “Não há nada de errado com a Marvel, e eu acho que são filmes brilhantes. Eu quero fazer mais grandes produções“.

Em seguida, a atriz revelou que tem preferência por filmes independentes. 'Saber — especialmente no cenário atual do cinema — que um filme será visto é um verdadeiro luxo”, pontuou.

Saoirse Ronan nasceu em 12 de abril de 1994, na cidade de Nova York. Ela é filha de imigrantes irlandeses e cresceu na Irlanda, onde começou sua carreira atuando em produções teatrais locais.

Por contas das origens, a atriz possui dupla nacionalidade, sendo tanto irlandesa quanto americana.

Ronan já citou Meryl Streep e Kate Winslet ('Titanic') como suas maiores influências.

Depois de participar de algumas séries de TV de pouca relevância, Ronan fez sua estreia no cinema no filme 'Nunca é Tarde para Amar' (2007), ao lado de Paul Rudd e Michelle Pfeiffer.

Seu primeiro papel significativo foi em 'Desejo e Reparação' (2007), no qual interpretou a jovem Briony Tallis. O desempenho lhe rendeu sua primeira indicação ao Oscar, na categoria de Melhor Atriz Coadjuvante.

A partir daí, sua carreira decolou, com papéis em filmes como 'Caminho da Liberdade' (2010), 'O Grande Hotel Budapeste' (2014) e 'Brooklyn' (2015), pelo qual recebeu sua segunda indicação ao Oscar e primeira como Melhor Atriz.

'Lady Bird: A Hora de Voar' (2017) consolidou seu status como uma das principais atrizes de sua geração e lhe rendeu sua terceira indicação ao Oscar, a segunda na categoria de Melhor Atriz.

Ronan também apareceu em 'Duas Rainhas' (2018) e 'Adoráveis Mulheres' (2019). Por este, recebeu sua quarta e, até agora, última indicação ao Oscar.

Ronan ficou conhecida por sua habilidade em trazer complexidade e profundidade a seus personagens, muitas vezes retratando jovens mulheres em busca de identidade e propósito em contextos desafiadores.

Além de seu talento em atuação, Saoirse Ronan é admirada por sua presença e voz na indústria cinematográfica.

A atriz frequentemente se manifesta sobre questões de igualdade de gênero e a necessidade de diversidade em Hollywood.

Em franca ascensão, a atriz já tem 4 projetos futuros em produção: o filme “Blitz“, dirigido por Steve McQueen (de '12 Anos de Escravidão'); o thriller de comédia 'Bad Apples'; o drama independente 'The Outrun' e um novo filme da saga 'As Crônicas de Nárnia'.

