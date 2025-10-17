Flipar Saoirse Ronan será Linda McCartney em filmes sobre os Beatles A atriz Saoirse Ronan foi confirmada como intérprete de Linda McCartney na nova quadrilogia de filmes sobre os Beatles, com estreia prevista para 2028, segundo a Variety. Ela atuará ao lado de Paul Mescal, que viverá Paul McCartney. Por Lance

Martin Kraft wikimedia commons