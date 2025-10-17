Menina encontra amuleto sagrado do Antigo Egito durante passeio em Israel

Kaeru - É um amuleto japonês em forma de sapo, símbolo de boa sorte e prosperidade. Feito de cerâmica ou metal, é encontrado em lojas japonesas ou como souvenir em templos. Associado à lenda dos 'três sapos sábios', representa o princípio de 'não ver, não ouvir, não falar o mal'. Carregar um kaeru como amuleto, segundo a crença, traz sorte nos negócios.