Shyamalan na direção: após sucesso de Barbie, Hollywood investe em gravações de novo brinquedo

Inspirado pelo sucesso do filme 'Barbie', dirigido por Greta Gerwig e estrelado por Margot Robbie, o mercado hollywoodiano segue explorando adaptações de brinquedos.
Shyamalan será o diretor da série, enquanto Brad Falchuk, de 'American Horror Story', assina o roteiro. Até agora, não foram divulgados detalhes sobre a trama ou o elenco.
Shyamalan nasceu em 6 de agosto de 1970, na pequena cidade de Mahé, na Índia, e é naturalizado americano, pois cresceu no subúrbio da Filadélfia. Desde adolescente, queria ser cineasta e rodava filmes amadores.
Desde 1992, o cineasta é casado com Bhavna Vaswani, com quem tem três filhos, mas mantém sua vida pessoal relativamente discreta, longe dos holofotes de Hollywood.
M. Night Shyamalan ficou conhecido mundialmente por dirigir filmes que têm forte carga de suspense. Alguns chegam a ser catalogados no gênero de terror.
Shyamalan alcançou fama em 1999 após o lançamento de 'O Sexto Sentido', um dos filmes com maior reviravolta na história do cinema, o que atraiu a curiosidade do público e causou uma intensa propaganda boca a boca.
O filme causou uma grande projeção do ator mirim Haley Joel Osment. Pela interpretação como Cole, que imortalizou a frase 'Eu vejo gente morta' ('I see dead people'), ele foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante.
Shyamalan também recebeu duas indicações ao Oscar em 2000 por 'O Sexto Sentido': Melhor Diretor e Melhor Roteiro Original.
Antes de bombar com 'O Sexto Sentido', porém, Shyamalan já havia lançado 'Olhos Abertos' (1998), que não teve grande repercussão. Na trama, um garoto de 10 anos começa a questionar o sentido da vida após a morte do avô.
Nos anos 2000, Shyamalan fez outros filmes que ganharam repercussão. O cineasta continuou embalado pela fama de 'O Sexto Sentido' e ganhou uma legião de fãs. Veja alguns de seus principais filmes.
'Corpo Fechado' (2001) - Estrelado por Bruce Willis e Samuel L. Jackson, mostra dois extremos. O personagem de Willis, protegido, nunca fica doente; e o de Jackson tem uma grave propensão a se machucar.
'Sinais' (2002) - Estrelado por Mel Gibson, mostra uma família que fica intrigada depois que símbolos gigantescos aparecem na plantação de sua fazenda.
'A Vila' (2004) - Estrelado por Bryce Dallas Howard, Sigourney Weaver e Joaquin Phoenix, o filme mostra uma aldeia em que idosos propagam uma crença que incute medo nas pessoas e que gera um clima de mistério.
'A Dama na Água' (2006) - Estrelado por Paul Giamatti e Bryce Dallas Howard, a trama mostra um zelador de um condomínio que descobre a presença de uma estranha figura que surge na piscina.
'Fim dos Tempos' (2008) - Estrelado por Mark Wahlberg, aborda uma série de mortes inexplicáveis que se espalham pelo país e que geram pânico na população.
'A Visita' (2015) - Estrelado por Olivia DeJonge e Ed Oxenbould, o filme mostra uma adolescente e seu irmão mais novo que vão visitar os avós e acabam se deparando com uma situação misteriosa.
'Fragmentado' (2016) - Estrelado por James McAvoy e Anya Taylor-Joy, o filme gira em torno de um homem com 23 personalidades e de uma jovem que precisa se livrar de sua versão de maníaco. O filme se passa no mesmo universo de 'Corpo Fechado'.
'Vidro' (2019) - Estrelado por James McAvoy, Samuel L. Jackson e Bruce Willis, 'Vidro' é a união e ao mesmo tempo a conclusão das tramas de 'Corpo Fechado' e 'Fragmentado'
'Tempo' (2021) - Estrelado por Thomasin McKenzie e Alexa Swinton , o filme mostra uma família que vai se divertir numa praia e acaba se envolvendo num mistério sinistro.
'Batem à Porta' (2023) - Estrelado por Dave Bautista (de 'Guardiões da Galáxia') e Rupert Grint (o Ron, de 'Harry Potter'), o filme mostra uma família refém de invasores armados.
'Armadilha' (2024) - Estrelado por Josh Hartnett, Saleka Shyamalan, Ariel Donoghue, Hayley Mills e Allison Pill, o longa acompanha um pai e sua filha adolescente que, ao assistir a um show de uma diva pop, se veem envolvidos em um evento sinistro com um serial killer em fuga.
O filme projetou o talento múltiplo de Saleka, filha do cineasta, que, além de atriz, é cantora. Ela compôs e interpretou as músicas do filme , na pele de uma estrela da música que se envolve na trama de suspense.