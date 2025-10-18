Harris Dickinson será John Lennon em novo filme sobre os Beatles

Cada filme, será centrado em um integrante da banda e estreia em abril de 2028.
Harris Dickinson, nasceu em 24 de junho de 1996 em Leytonstone, uma área do leste de Londres, tem se destacado em Hollywood nos últimos anos.
Porém, o ator começou sua carreira na televisão britânica.
Sua estreia no cinema ocorreu em 2017, no drama independente 'Ratos de Praia', no qual interpretou Frankie, um jovem que está em busca da sua identidade. O papel lhe rendeu indicações ao Independent Spirit Award e ao Gotham Independent Film Award
Em 2018, interpretou John Paul Getty III na série dramática da FX, 'Trust'.
No ano seguinte, participou do elenco de 'Malévola: Dona do Mal', da Disney, como o Príncipe Phillip, substituindo o ator Brenton Thwaites, que interpretou o personagem no primeiro filme.
Também dublou o personagem Gurjin na série 'O Cristal Encantado: A Era da Resistência' da Netflix.
Em 2021, atuou em 'King's Man: A Origem', filme da franquia Kingsman, como Conrad Oxford, filho do Duque de Oxford, interpretado por Ralph Fiennes.
Entretanto, o ator britânico só ganhou destaque em 2022 ao estrelar 'O Triângulo da Tristeza', filme que recebeu três indicações ao Oscar, incluindo Melhor Filme, e conquistou a Palma de Ouro em Cannes.
Nesse filme, ele interpreta Carl, um modelo que acompanha a namorada, Yaya, em um cruzeiro de luxo. Que, após um naufrágio, luta para se adaptar à nova dinâmica de poder na ilha.
No ano seguinte, participou da minissérie 'Assassinato no Fim do Mundo', da FX, e do filme Scrapper, que estreou no Festival de Sundance.
Em 2023, interpretou David Von Erich em 'Garra de Ferro', drama biográfico sobre uma família de lutadores.
Em 2024, atuou em Babygirl, ao lado de Nicole Kidman.
No longa, ele é Samuel, um estagiário na empresa da CEO Romy, interpretada por Nicole Kidman, que entra em um relacionamento complexo com a chefe.
Em 2025, fez sua estreia como diretor com o longa 'Urchin', que estreou no Festival de Cannes e recebeu o Prêmio FIPRESCI na seção Un Certain Regard.
O filme conta a história de Mike, um morador de rua em Londres que luta para se libertar de um ciclo de autodestruição enquanto tenta mudar sua vida.
Em sua carreira, Dickinson recebeu indicações ao BAFTA e ao Independent Spirit Award. Em 2025, venceu o Santa Barbara International Film Festival Virtuoso Award por sua atuação em Babygirl.
Dickinson é namorado da cantora e compositora britânica Rose Gray, com quem compartilha um gato chamado Misty Blue.
O casal mantém um relacionamento desde a escola secundária e colaborou profissionalmente em videoclipes dirigidos por Dickinson.