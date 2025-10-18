Estado brasileiro proíbe plantio de árvore invasora que mata abelhas

O Instituto do Meio Ambiente alerta que as toxinas da árvore presentes em pólen, néctar ou mucilagem podem matar insetos e prejudicar a polinização. Para combater a espécie, o IMA divulga avisos nas redes sociais e planeja outras ações educativas.
A Lei Estadual nº 17.694/2019 proíbe a produção de mudas e o plantio de novas espatódeas, determina o corte das árvores já existentes e a substituição das que estão em áreas públicas por espécies nativas, com multa de R$ 1 mil por planta, que será dobrada em caso de reincidência. O IMA recomenda o uso de espécies nativas adequadas a cada bioma para preservar o equilíbrio ecológico e proteger a fauna local.
Isso se deve à enorme importância das abelhas para o meio ambiente, o que torna a sua preservação uma preocupação global que envolve iniciativas em todo o mundo.
No município de Araguaína, Tocantins, os moradores também estão sendo aconselhados pela prefeitura a evitar o cultivo de uma árvore conhecida como Nim.
Originária da Índia, essa planta tem o potencial de prejudicar insetos, incluindo abelhas, e provocar um desequilíbrio no meio ambiente.
De acordo com Filipe Silveira Condessa, engenheiro florestal da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente de Araguaína, a Nim é considerado uma espécie invasora, ou seja, não é nativa do país.
Em entrevista ao G1, em 2024, o biólogo e professor Waldesse Piragé destacou que as flores da árvore podem intoxicar um inseto, nesse caso as abelhas, que são essenciais para a polinização.
Na cidade de Araguaína, localizada no norte do estado, a prefeitura aconselhou as pessoas a não plantarem essa espécie nas ruas. A administração municipal também está recomendando que os moradores não cultivem essa árvore em seus quintais.
Além disso, em 2022, foi publicado um decreto que permite a remoção das árvores de Nim sem a necessidade de aprovação ambiental. A seguir, entenda a importância das abelhas para o meio ambiente!
As abelhas, por meio da polinização de inúmeros alimentos, como frutas, legumes e grãos, garantem a segurança alimentar de toda a humanidade.
O reflexo econômico da apicultura vai muito além da produção de mel desses insetos. A produtividade de alimentos como maçã, pera, berinjela, laranja e ameixa são realizadas graças ao trabalho de polinização das abelhas. Elas são responsáveis por 85% da reprodução das plantas com flores.
Nesse sentido, caso haja um desequilíbrio nessa produção, afetará as comunidades de plantas e animais que delas dependem. Além da produção de mel e produtos como própolis e cera, esses insetos contribuem na manutenção da biodiversidade, do ecossistema, e na produção de alimentos por meio de sua capacidade polinizadora.
“Algumas plantas dependem exclusivamente de animais polinizadores para sua reprodução, outras se beneficiam deles produzindo frutos de melhor qualidade. Estima-se que 35% da produção agrícola global, bem como 85% das espécies de plantas nativas, dependam, em algum grau, da polinização', disse a Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI).
'As abelhas são responsáveis pela polinização de plantas e são amplamente reconhecidas como as mais importantes para essa função em escala global”, explicou Carolina Matos, ecóloga do Centro de Agroecologia e Serviços Ambientais.
A polinização seria a transferência de grãos de pólen das anteras de uma planta para o estigma de outra. As abelhas são os principais agentes desse processo, já que o realizam quando se alimentam de recursos florais e espalham o pólen por grandes áreas.
Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) revelam que 70% de todas as culturas agrícolas são polinizados por abelhas. Estima-se que grande parte dos alimentos consumidos pelos seres humanos são produtos do processo de polinização desses insetos.
Como resultado, as mercadorias geradas pela polinização das abelhas correspondem a cerca de 10% do Produto Interno Bruto (PIB) agrícola e representam uma cifra superior a US$ 200 bilhões por ano, mundialmente.
Uma colmeia tem entre 30 e 60 mil indivíduos. Encontrado o lugar ideal, a primeira coisa a fazer é iniciar a construção dos favos para que a rainha possa colocar seus ovos. Os favos são construídos de cima para baixo com um espaço de 6 a 9 mm entre eles, para as abelhas se locomoverem.
A temperatura da colmeia é sempre mantida entre 34 e 36 °C, índice necessário para controlar a textura da cera. Se passa disso, algumas operárias batem as asas para ventilar e outras trazem gotículas. Um dos locais no mundo que mais se fabrica mel é em Extremadura, na Espanha.
Cada favo tem alvéolos dos dois lados. Quando a colmeia estiver pronta, terá uma ordenação-padrão: no alto, é guardado o mel, em seguida o pólen, depois as larvas e ovos e, por fim, os zangões.
A abelha Apis mellifera que habita o Brasil, conhecida popularmente como africanizada, é resultado do cruzamento das raças europeias e africana. Apesar de serem muito defensivas, as abelhas africanizadas são ativas o ano todo, altamente produtivas e resistentes às doenças.
Chalicodoma pluto, Megachile pluto ou abelha gigante Wallace é uma espécie de inseto da família Megachilidae. A fêmea desta espécie é a maior abelha do mundo, com sua envergadura chegando a 6 cm de comprimento. Foi descoberta em 1859 pelo naturalista Alfred Russel Wallace.
O gênero Perdita (subfamília Andreninae) compreende aproximadamente 600 espécies de abelhas, conhecidas como as menores do mundo. Muitas espécies desse gênero são especialistas florais, ou seja, visitam apenas uma ou algumas poucas espécies de plantas. São abelhas solitárias e constroem seus ninhos em solos arenosos no deserto do sul dos Estados Unidos ao norte do México.
A apicultura consiste na criação de abelhas com ferrão com o objetivo de produzir mel, própolis, geleia real, pólen e cera de abelha
Ela representa uma significativa fonte de renda para os agricultores familiares e não exige muito tempo e nem grandes áreas de terra disponíveis. Além disso, é uma atividade de baixo impacto ambiental, que contribui bastante para preservação do ecossistema.
Nos pomares de laranja, maçã, uva e outras frutas cultivadas comercialmente é comum os agricultores contratarem apicultores para polinizarem as flores, a render grande produtividade, tanto de frutas, como de mel.
Este tipo de atividade chama-se apicultura migratória, porque o apicultor descarrega um caminhão de colmeias no centro do pomar durante a floração, e depois retira as colmeias no fim da floração.
A apicultura contribui, de forma eficaz, para minimizar a interferência e a degradação da natureza, corroborando com a produção integrada na agropecuária. Criar abelhas é de suma importância para a agricultura pela efetiva polinização, que, por sua vez, provoca um significativo aumento na produção agrícola.
O favo de mel, portanto, é a estrutura hexagonal de cera de abelha que forma o interior das colmeias. Sua função é armazenar o pólen e o mel das abelhas.
Na prática da apicultura, quando o mel é colhido, o favo de mel é removido da colmeia e a substância pegajosa é extraída das células, deixando a estrutura do favo intacta. Dessa forma, resta apenas a cera alveolada de favo de mel, que consiste em uma folha com células em hexagonal.
Rico em proteínas, o favo de mel pode ser adicionado com sucesso a uma dieta saudável e nutritiva. É importante ter em mente que a cera de favo de mel pode ser consumida a qualquer hora do dia, com pratos doces ou salgados. Além de ser antiinflamatório e auxilia a digestão
A própolis é um produto elaborado pelas abelhas a partir de substâncias resinosas coletadas em brotos, flores, folhas e cascas de plantas. A estas substâncias as abelhas adicionam secreções salivares, cera e pólen para a elaboração do produto final.
Comumente utilizado para doenças respiratórias, como gripes, resfriados e dor de garganta, a própolis tem propriedades conhecidas, como anti-inflamatória, antibacteriana, antiviral e antifúngica. Além disso, pode atuar como cicatrizante, anestésico e estimulante do sistema imunológico.
Apiário é um conjunto de colmeias utilizadas para criação de abelhas, normalmente para a colheita de mel ou a polinização de culturas agrícolas
Embora o mel seja o principal produto obtido, obtém-se também outros: a própolis que é produzida pelas abelhas para vedar e defender a colmeia de contaminações; o veneno das abelhas, altamente valorizado pela sua aplicação terapêutica; o pólen; a geleia real, que é extraída das realeiras; e a Cera de abelha.