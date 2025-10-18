Fernanda Torres homenageia Fernanda Montenegro pelos 96 anos com foto rara de infância

Em outra publicação, Fernanda Montenegro agradeceu por comemorar a data ao lado dos filhos e netos: 'Alegria é estar com meus filhos e netos comemorando.' Um registro simples, mas cheio de afeto, que reforça o elo entre duas gerações marcantes da dramaturgia brasileira.
Fernanda Montenegro, aliás, retornou aos palcos em julho de 2025 após um período de férias. Como a própria anunciou à época.
“Tirei umas férias - eu sempre volto, espero sempre voltar no mês de julho”, declarou a atriz, após lembrar os projetos cinematográficos dos quais participou recentemente (“Ainda Estou Aqui” e “Vitória), além da leitura que fez de grandes autores na abertura do ano da Academia Brasileira de Letras.
Em outro vídeo publicado nas redes, Fernanda Montenegro exibiu cenas de sua viagem de férias com a filha Fernanda Torres, laureada este ano com o Globo de Ouro de Melhor Atriz de Drama por seu papel em “Ainda Estou Aqui”.
Em 2024, a atriz entrou no Guinness Book, o Livro dos Recordes, ao registrar o maior público de uma leitura filosófica com o monólogo “A Cerimônia do Adeus”, texto de Beauvoir, para uma plateia de mais de 15 mil pessoas no Parque do Ibirapuera, em São Paulo.
Fernanda Montenegro nasceu em 16/10/1929, no Rio de Janeiro. Seu nome de batismo, porém, é Arlette Pinheiro Monteiro Torres. Aos 15 anos, ela fez um concurso para ser locutora da Rádio Ministério da Educação e Saúde, atual Rádio MEC.
Ela foi aprovada e não demorou muito para também se interessar por radionovelas. Logo, resolveu adotar o nome artístico de Fernanda Montenegro e também dar aulas de português para estrangeiros, como forma de melhorar os rendimentos.
Em 1950, Fernanda Montenegro ingressou no teatro e, no ano seguinte, foi a primeira atriz contratada da recém criada TV Tupi. Já em 1954, transferiu-se para a Record e participou, entre outras, da primeira novela da história da emissora. Em 56, voltou para a TV Tupi, onde fez mais novelas e teleteatros.
Nos anos seguintes, ela teve novas passagens pela Tupi, além da Excelsior, TV Rio e Bandeirantes. Em 1981, Fernanda Montenegro foi contratada pela TV Globo.
Logo no primeiro ano, Montenegro atuou em 'Baila Comigo', de Manoel Carlos. Ela já tinha tanto respeito que o papel de Sílvia Toledo foi feito 'sob encomenda'. Ainda em 81, fez 'Brilhante'.
Já em 1986, Montenegro participou da novela 'Cambalacho'. Em 1990, ela teve participação especial em 'Rainha da Sucata', outro clássico. No mesmo ano, integrou o elenco da minissérie 'Riacho Doce'. Em 91, interpretou a cafetina Olga Portela, na novela 'O Dono do Mundo' (foto).
Apesar de vilã, a personagem cativou o público, assim como Beatriz Falcão, em 'Belíssima' (2005).
Em 1998, ela protagonizou o filme 'Central do Brasil'. O longa foi indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e a atuação de Fernanda lhe rendeu indicações a vários prêmios, inclusive ao Oscar de Melhor Atriz.
O filme conta a história de um garoto pobre e analfabeto que ficou órfão da mãe e agora quer ir pro Nordeste atrás do pai. Dora, a personagem de Fernanda, o ajuda nessa missão.
Fernanda Montenegro é amplamente reconhecida como a maior atriz brasileira de todos os tempos. Ela recebeu 119 indicações a diversos prêmios.
A indicação de Fernanda Montenegro ao Oscar a tornou a primeira latino-americana e a única brasileira nomeada para Melhor Atriz nessa premiação. Em 2025, sua filha, Fernanda Torres, igualou o feito ao ser indicada pela performance em “Ainda Estou Aqui”.
Muito por conta disso, ela acabou ficando famosa internacionalmente. 'Central do Brasil' rendeu a ela o Urso de Prata, do Festival de Berlim.
E Fernanda também concorreu por esse trabalho ao Globo de Ouro de 1999. Prêmio, por sinal, que a filha Fernanda Torres ganhou no início de 2025 pela atuação em 'Ainda Estou Aqui'.
Outro trabalho marcante de Fernanda foi como Nossa Senhora no filme 'O Auto da Compadecida' (2000), de Guel Arraes. O longa é um dos mais famosos da história do Brasil, sendo premiado até no exterior.
Em 2021, ela foi a primeira atriz a entrar na Academia Brasileira de Letras. Ela ainda é a primeira mulher a ocupar a cadeira 17 deste seleto time fundado por Machado de Assis em 1895.
Recentemente, Fernanda Montenegro protagonizou o filme “Vitória”, com direção de Andrucha Waddington e Breno Silveira, o longa é baseado em uma história real contada no livro “Dona Vitória da Paz”, de autoria do jornalista Fábio Gusmão. A obra retrata a luta da personagem para denunciar um esquema de tráfico de drogas na Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana, bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro.