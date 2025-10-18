Flipar

Cidades que têm animais como símbolos

Um estudo recente revelou que o Leão de Veneza, famoso símbolo da cidade que fica na Praça de São Marcos, pode não ter origem na Turquia, como se imaginava, mas, sim, na China.

Por Lance
Peter J.StB/Wikimédia Commons

Um estudo recente revelou que o Leão de Veneza, famoso símbolo da cidade que fica na Praça de São Marcos, pode não ter origem na Turquia, como se imaginava, mas, sim, na China.

Peter J.StB/Wikimédia Commons

O famoso Leão de Veneza pode ter sido construído durante a dinastia Tang, de 618 a 907 d.C. A estética do Leão lembra os zhènmùshòu, “guardiões de tumbas” da dinastia Tang. Os pesquisadores lembram que venezianos viajaram para a China e podem ter voltado com peças.

Domínio Público/Wikimédia Commons

A Universidade de Pádua anunciou que uma equipe de geólogos, químicos, arqueólogos e historiadores da arte analisou uma liga de bronze e estanho do leão indicando que sua origem pode ser uma mina da bacia do rio Yangtze.

Reprodução de Youtube Canal DECAMP Project

Famoso cronista, Marco Polo permaneceu 17 anos na China. A estátua já estava em Veneza quando ele viajou. Mas seus ascendentes podem ter adquirido a peça.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Veja agora outras cidades pelo mundo que têm animais como símbolos. Entenda de que forma esses animais se vinculam a esses municípios.

Imagens Freepik

São Francisco (EUA) - Urso: O urso é um símbolo da cidade desde a fundação da Califórnia. O famoso 'Urso da Califórnia' representa força e resistência, e aparece no estado de bandeira desde 1846.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Londres (Reino Unido) - Leão: O leão é um símbolo heráldico que representa a força e a coragem. Presente desde a Idade Média, ele aparece em vários brasões da cidade.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Barcelona (Espanha) - Dragão: O dragão é associado a Sant Jordi, o santo padroeiro da Catalunha. A lenda que envolve Sant Jordi e o dragão é parte da cultura local desde a Idade Média.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Tóquio (Japão) - Garça: A garça é um símbolo de longevidade e boa sorte na cultura japonesa. Sua associação com Tóquio remonta a tempos antigos, refletindo a reverência pela natureza.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Melbourne (Austrália) - Canguru: O canguru é um símbolo nacional da Austrália e representa a fauna única do país. Melbourne adotou o canguru como parte de sua identidade desde o século XX.

Imagem de part of Life por Pixabay

Toronto (Canadá) - Castor: O castor é um símbolo de industriosidade e perseverança. Ele foi escolhido como símbolo da cidade por sua importância histórica na economia de peles, desde o século XVII.

Steve/Wikimédia Commons

Dublin (Irlanda) - Cervo: O cervo é um símbolo associado à mitologia celta. Em Dublin, ele representa a conexão com a natureza e as tradições irlandesas, sendo uma parte do brasão da cidade desde a Idade Média.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Barcelona (Espanha) - Dragão: O dragão é associado a Sant Jordi, o santo padroeiro da Catalunha. A lenda que envolve Sant Jordi e o dragão é parte da cultura local desde a Idade Média.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Tóquio (Japão) - Garça: A garça é um símbolo de longevidade e boa sorte na cultura japonesa. Sua associação com Tóquio remonta a tempos antigos, refletindo a reverência pela natureza.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Melbourne (Austrália) - Canguru: O canguru é um símbolo nacional da Austrália e representa a fauna única do país. Melbourne adotou o canguru como parte de sua identidade desde o século XX.

Imagem de part of Life por Pixabay

Toronto (Canadá) - Castor: O castor é um símbolo de industriosidade e perseverança. Ele foi escolhido como símbolo da cidade por sua importância histórica na economia de peles, desde o século XVII.

Steve/Wikimédia Commons

Cidade do México (México) - Águia: A águia é um símbolo fundamental, representando a força e a liberdade. A imagem da águia devorando uma serpente está no brasão da cidade desde a fundação da cidade asteca, em 1325.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Dublin (Irlanda) - Cervo: O cervo é um símbolo associado à mitologia celta. Em Dublin, ele representa a conexão com a natureza e as tradições irlandesas, sendo uma parte do brasão da cidade desde a Idade Média.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Viena (Áustria) - Águia: A águia imperial é um símbolo da cidade, representando a força e a soberania. Sua utilização remonta ao Império Austro-Húngaro, no século XIX.

Divulgação

Paris (França) - Galo: O galo é um símbolo nacional da França, associado à vigilância e à coragem. Sua presença na heráldica parisiense remonta ao período medieval.

Erwmat/Wikimédia Commons

Sydney (Austrália) - Pelicano: O pelicano simboliza a vida selvagem e a conexão com o mar. Sydney adota o pelicano como símbolo por sua presença nas águas ao redor da cidade.

Geoff Penaluna/Wikimédia Commons

Cidade do México (México) - Águia: A águia é um símbolo fundamental, representando a força e a liberdade. A imagem da águia devorando uma serpente está no brasão da cidade desde a fundação da cidade asteca, em 1325.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Viena (Áustria) - Águia: A águia imperial é um símbolo da cidade, representando a força e a soberania. Sua utilização remonta ao Império Austro-Húngaro, no século XIX.

Divulgação

Sydney (Austrália) - Pelicano: O pelicano simboliza a vida selvagem e a conexão com o mar. Sydney adota o pelicano como símbolo por sua presença nas águas ao redor da cidade.

Geoff Penaluna/Wikimédia Commons

Edimburgo (Escócia) - Unicórnio: O unicórnio é um símbolo nacional da Escócia, representando pureza e força. Ele aparece no brasão de Edimburgo desde a Idade Média.

Imagem Pixabay

Budapeste (Hungria) - Cavalo: O cavalo é um símbolo de força e tradição húngara, ligado à história dos povos nômades. Ele é frequentemente representado em esculturas e monumentos pela cidade.

NaturesFan1226/Wikimédia Commons

Cairo (Egito) - Gato: Os gatos eram sagrados no antigo Egito, simbolizando proteção e sabedoria. O Cairo mantém essa tradição, refletindo a importância dos gatos na cultura egípcia.

Domínio Público/Wikimédia Commons

Budapeste (Hungria) - Cavalo: O cavalo Ã© um sÃ­mbolo de forÃ§a e tradiÃ§Ã£o hÃºngara, ligado Ã  histÃ³ria dos povos nÃŽmades. Ele Ã© frequentemente representado em esculturas e monumentos pela cidade.

NaturesFan1226/WikimÃ©dia Commons

Veja Mais