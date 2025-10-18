Flipar Elba Ramalho e Geraldo Azevedo se apresentam na Praia de São Francisco Elba Ramalho e Geraldo Azevedo se apresentam no domingo (19/10/2025) na Praia de São Francisco, em Niterói (RJ). Os cantores sobem ao palco do espetáculo “Um encontro inesquecível”, em mais uma edição do Circuito Quatro Estações da Música, organizado pela Prefeitura de Niterói. Por Lance

Divulgação Américo Nunes