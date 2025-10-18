Cidade japonesa é potência na produção de óculos

Sabae, que estÃ¡ a menos de quatro horas de trem da capital TÃ³quio, Ã© responsÃ¡vel pela fabricaÃ§Ã£o de parte expressiva dos Ã³culos comercializados no paÃs asiÃ¡tico. Os dados foram publicados por reportagem da CNN Brasil a partir de informaÃ§Ãµes do governo da cidade japonesa.
A produção de óculos é um orgulho da cidade, a ponto de haver muitas referências a isso nas ruas de Sabae e existe até um festival temático.
Há também um museu, o Megane (“Museu dos Óculos”), que conta a história das armações e as etapas de fabricação, além de promover exposições e eventos em relação ao tema.
O museu oferece oficinas para aprendizes da fabricação dos pares de óculos ou para aqueles que querem fazer as suas próprias armações.
SÃ£o mais de uma centena de empresas em Sabae dedicadas Ã produÃ§Ã£o dos Ã³culos que circulam pelo territÃ³rio japonÃªs.
Em 1905, artesãos especializados no ofício foram convidados pelo governo de Sabae a dar aulas para os trabalhadores da agricultura da região. Assim começou a história da ligação entre a cidade e a fabricação de óculos.
Mesmo com a tecnologia avançada, os óculos fabricados em Sabae ainda contam com a colaboração fundamental de mestres artesãos locais, que dominam o ofício.
O JapÃ£o Ã© um paÃs que dÃ¡ grande valor ao saber acumulado, tanto que muitas cidades, assim como Sabae, distinguem-se pela especializaÃ§Ã£o em determinadas artes.
Em entrevista à CNN, o designer de armações Takeski Yamae contou que da projeção até a finalização de óculos demanda dele até um ano de trabalho.
O ofício é tão detalhado e laborioso que há artesãos voltados a somente uma habilidade do fabrico de óculos, como o polimento ou a inserção de almofadas nasais.
A província de Fukui, onde está Sabae, tem hoje pouco mais de 90% do mercado de aros para óculos do Japão
Fukui localiza-se na região de Hokuriku, que é composta por outras três províncias: Toyama, Niigata, Ishikawa.
A província em que está Sabae situa-se na ilha de Honshu, na região de Chubu, no centro da costa do Mar do Japão.
A região, cercada por montanhas, é considerada uma das mais afastadas do Japão. Museus e templos são edifícios característicos dessas localidades.
Entre as atrações turísticas da província de Fukui está o Museu dos Dinossauros, o mais importante do Japão em paleontologia e considerado um dos mais completos do mundo com essa temática.
Com quatro andares, o Museu dos Dinossauros possui réplicas e fósseis dos antigos habitantes da Terra e setores interativos.
A província ainda conta com o Castelo Maruoka, na cidade homônima. Ele é considerado a mais antiga construção do tipo no Japão.