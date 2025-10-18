Flipar

Cidade brasileira tem maior estátua de Buda do Ocidente

A cidade de Ibiraçu, no Espírito Santo, atrai turistas por reunir uma natureza exuberante, com experiências espirituais únicas e tradições culturais marcantes. Afinal, ela traz um ambiente de acolhimento com o Mosteiro Zen e a maior estátua de Buda do Ocidente.

Por Lance
Divulgação

Neste município, fica localizado o Mosteiro Zen Morro da Vargem, que apresenta uma monumental estátua de Buda, com mais de 35 metros de altura, a maior do Ocidente. Ela, então, atrai visitantes em busca de meditação, autoconhecimento e turismo religioso.

- Divulgação

Com práticas meditativas e retiros, o cenário oferece oportunidades para fotografias e momentos de introspecção. O foco maior é ao fim da tarde, quando a paisagem se transforma sob a luz do pôr do sol.

Divulgação

Fundado em 1974 pelo monge Ryotan Tokuda e um grupo de convertidos, o mosteiro, localizado a 350 metros de altitude, tem como trabalhos a formação de monges segundo as tradições orientais.

Reprodução de vídeo TV Gazeta

Nele, também há a realização de práticas budistas leigas, a fomentação artística-cultural e a educação ambiental, seguindo a escola secular Soto Ze.

Reprodução de vídeo TV Gazeta

Os visitantes buscam paz e renovação e encontram, em Ibiraçu, praias ideais para descanso e contemplação, que valorizam a conexão com o mar e a natureza.

-Reprodução de Instagram

Além disso, apresentam trilhas ecológicas em áreas de mata nativa, com possibilidade de avistar espécies locais da fauna, com a experiência de ecoturismo.

Reprodução de vídeo TV Gazeta

Existem outras opções amenas e com uma paisagem diversificada. Entre elas, cachoeiras, mirantes e reservas ecológicas, que atraem as atenções dos visitantes.

Arquivo Pessoal Mônica de Sá

Alternativas interessantes e calmas para viagens em família, passeios românticos ou aventuras com amigos, longe do agito das grandes cidades.

Arquivo Pessoal Mônica de Sá

Com as trilhas, os visitantes desfrutam de mirantes naturais e cachoeiras e momentos de lazer. Assim, em alguns pontos mais altos, é possível avistar o mar e a extensão da Mata Atlântica.

Reprodução do Instagram @mosteirozen

A cidade recebe visitantes com festas típicas que celebram o patrimônio local, como festivais de culinária capixaba e eventos folclóricos.

Arquivo Pessoal Mônica de Sá

O local une natureza, espiritualidade e cultura única, sendo uma ótima opção para quem está em Vitória, capital do Espírito Santo, ou em Vila Velha, conhecida cidade do estado.

Flickr Tiago Rosado Rossmann

Desse modo, Ibiraçu tem uma área de 201,25 km², uma população de aproximadamente 12.591 habitantes e está localizada a 65 km de Vitória, a capital do Espírito Santo, pela BR-101.

-Reprodução do Instagram @mosteirozen

O povoamento deste local começou com a chegada de imigrantes italianos fugindo da crise socioeconômica no país europeu. Eles foram trazidos em navios que aportavam em Vitória e seguiam para o núcleo colonial na região.

- Arquivo Pessoal Mônica de Sá

Inicialmente chamada de Vila Guaraná, a cidade foi renomeada em 1943 para Ibiraçu, que significa 'árvore grande' em tupi-guarani, em referência a uma antiga árvore jequitibá que existia na região.

Flickr Tiago Rosado Rossmann

Os imigrantes foram responsáveis pelo desenvolvimento da produção agrícola, especialmente do café, impulsionando a economia local.

Arquivo Pessoal Mônica de Sá

A partir da produção agrícola, surgiram os primeiros núcleos urbanos, que se desenvolveram com o fluxo de escoamento da produção.

Arquivo Pessoal Mônica de Sá

Em 1891, a localidade foi emancipada e recebeu o nome de Vila Guaraná. Em 1943, passou a se chamar Ibiraçu, em referência à grande árvore que existia na região.

Arquivo Pessoal Mônica de Sá

Por lá, existe o Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Saúde, um local religioso importante para a comunidade local.

Arquivo Pessoal Mônica de Sá

HVL/WikimÃ©dia Commons

A festa de São Marcos em Ibiraçu é um momento importante para a comunidade, onde os fiéis celebram a vida e o legado do evangelista, considerado o fundador da Igreja de Alexandria.

Divulgação

- Denis Rizzol/WikimÃ©dia Commons

O Ibiraçu Esporte Clube foi um clube de futebol brasileiro de Ibiraçu, Espírito Santo, com as cores verde e branco. Mandava seus jogos no Estádio Marcos Jorge Campagnaro, conhecido como Marcão, e foi campeão estadual em 1988.

Flickr Sergio Falcetti

