Flipar Moveu as peças certas! O jogo de xadrez que salvou um prisioneiro russo da execução O esporte pode oferecer medalhas, troféus, fama, fortuna — e, em casos raros, até uma nova chance de viver. Ossip Bernstein, ucraniano e mestre do xadrez, é prova disso: sua habilidade no tabuleiro o salvou da execução em 1918 após ser preso pela polícia secreta bolchevique acusado de ser um contrarrevolucionário. Por Lance

Reprodução Instagram