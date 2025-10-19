Flipar Entre dunas e mar, Fernando Fernandes apresenta sua morada ideal no Ceará O apresentador e ex-BBB Fernando Fernandes encontrou sua casa dos sonhos na praia da Taíba, Ceará, após se apaixonar pelo local praticando kitesurfe. A residência rústica entre coqueiros foi comprada no início da pandemia e, apesar de reformada, preserva a história do imóvel, construído em 1981, mesmo ano de nascimento do atleta. Por Lance

Reprodução Instagram