Opções de peixe para receber bem e turbinar a saúde

O bacalhau predomina na tradição das festas de fim de ano. Mas, por ser um peixe caro, muitas famílias o substituem por outras espécies.

Por Lance
Whell wikimedia commons

De água doce ou salgada, mais gorduroso ou mais magro, há diversos tipos de peixes que beneficiam a saúde do corpo e podem ser preparados de maneiras diferentes. Tanto em comemorações como no dia a dia.

PietervH - Flickr

Para aproveitar todos os nutrientes e sabores, é necessário variar o consumo de acordo com as necessidades individuais.

Wow Phochiangrak/Pixabay

Veja os principais peixes consumíveis, seus benefícios para a saúde e como incorporá-los em uma rotina alimentar saudável e equilibrada.



O peixe é considerado um alimento essencial em uma dieta balanceada, principalmente por ser rico em proteínas e nutrientes, como a vitamina B, por exemplo.

Imagem de Alfred Koop por Pixabay

Além disso, o peixe também tem menos gordura saturada e menos colesterol do que a carne vermelha. Mas é preciso se atentar aos tipos. A começar pelos mais famosos de água doce.

Romero Queiroga Barbosa - Flickr

Tilápia: Costuma ser indicada para quem busca nutrientes, vitaminas, minerais e baixa densidade calórica. É um dos peixes mais consumidos pelos brasileiros.

Germano Roberto Schüür - Wikimédia Commons

A tilápia ainda é uma boa fonte de vitaminas do complexo B, que ajudam a controlar o sistema nervoso, e potássio, que ajuda a regular a pressão arterial.

Youtube/ Receitas do Kazu

Panga: Esse peixe costuma ser ótimo para crianças por conta de seu sabor e textura leves.

Governo do Ceará

Além disso, o panga já é vendido sem espinhas e pode ser preparado de diversas formas diferentes. Confira agora alguns peixes de água salgada!

reprodução youtube

Salmão: Frequentemente encontrado em águas frias de nações nórdicas, o salmão é um verdadeiro tesouro repleto de ômega 3 e outros lipídios.

Imagem de 8052601 por Pixabay

O salmão é um peixe mais calórico do que a maioria, por isso é importante consumi-lo com moderação. Para aproveitar todos os seus benefícios, é preciso adotar uma dieta equilibrada.

Youtube/ Wyda Embalagens

Atum: O consumo do atum em lata requer atenção. Por ter muito sódio e mercúrio em sua composição, é necessário consumir com moderação e sempre lavar muito bem antes de servir.

Bruno - Flickr

Por outro lado, o atum é uma ótima fonte de minerais, proteínas, ômega 3 e vitaminas que fazem bem para o corpo.

wikimedia commons Juicy Tuna Steak

Sardinha: Assim como o atum, a sardinha é outro tipo de peixe muito conhecido pela sua versão em lata. As recomendações para lavar bem também valem aqui.

Youtube/ Locais e Sabores

Com muitos benefícios, a sardinha é rica em cálcio, selênio, ferro, vitamina B12 e ômega 3.

Renato Loschiavo - Flickr

Merluza: Por ser mais magro e sem espinhas, o filé de Merluza é um dos peixes mais procurados pelos consumidores brasileiros.

Fernando Losada Rodríguez - Wikimédia Commons

Esse peixe costuma combinar muito bem com limão e também conta com ômega 3, que traz diversos benefícios para a saúde.

Youtube/Canal CookFork

Cação: Rico em em ômega 3, vitamina B e potássio, esse é um peixe costumeiramente encontrado em moquecas baianas.

Reprodução do site oceaninspiration

O sabor do cação também costuma ser acentuado e com uma textura bem macia.

Youtube/ Receitas do Kazu

Além disso, o bacalhau é um ótimo peixe para quem quer reequilibrar o colesterol e melhorar a saúde cardiovascular.

Pasqual Broch wikimedia commons

É possível obter benefícios para a saúde por meio do consumo equilibrado de várias espécies de peixes, tanto de água doce quanto de água salgada.

Albert kok - Wikimédia Commons

De acordo com as recomendações da Associação Americana do Coração, é aconselhável consumir diferentes tipos de peixes ao menos duas vezes por semana, a fim de aproveitar os efeitos benéficos do ômega 3.

Facebook Marine Education Centre

No entanto, os peixes de águas salgadas, especialmente aqueles que habitam em águas mais profundas, geralmente apresentam uma concentração mais elevada desse nutriente.

Flickr Fábio Manfredini

Para quem procura por peixes sem espinhas, ideal para crianças por exemplo, as principais sugestões são: Tilápia, Cação, Merluza e Linguado.

Youtube/Cumbuquinhas

Outra dica importante é que, para que os peixes sejam consumidos de uma forma mais saudável, opte por fazê-los assados, cozidos, grelhados ou cozidos no limão. Bom apetite!

Jasper Koster/Unsplash

