Já ouviu falar em Gazebos? Espaços para relaxamento unem-se à paisagem e ganham cada vez mais adeptos

Frequentemente encontrado em jardins ou parques, é coberto e pode ter colunas ou suportes. Gazebos são utilizados para eventos, reuniões e como um local para apreciar a natureza.
Dentro de um gazebo, você geralmente encontra bancos ou assentos: para acomodar pessoas. E mesas para refeições ou atividades.
A decoração costuma ser com plantas, iluminação e, às vezes, cortinas. Eles têm espaços abertos para circulação e vistas ao redor.
Os gazebos podem ser encontrados em diversas partes do mundo, especialmente em jardins, parques e áreas de lazer. Sua origem remonta a estruturas arquitetônicas do século 16, popularizadas na Europa, com destaque na Inglaterra e na França.
Estados Unidos: Há gazebos no Central Park, em Nova York; no Golden Gate Park, em São Francisco; e no Japanese Tea Garden, no Texas, entre outros.
Reino Unido: Utilizados: Há gazebos no Hyde Park, em Londres, e no Kew Gardens, também na capital inglesa.
França: Há gazebos no Jardim de Luxemburgo e no Jardim de Versailles, ambos na capital, Paris.
Os gazebos podem ser feitos de diversos materiais, incluindo madeira (comum pela estética natural), metal (estruturas mais duráveis e modernas) e PVC (opção leve e resistente a intempéries).
Gazebos aparecem em diversas obras de arte, especialmente em pinturas românticas e paisagísticas. Eles são tratados pelos artistas como elementos que simbolizam tranquilidade e beleza natural.
O frances Claude Monet, com sua genialidade impressionista, focado em luz e cor, retratou uma paisagem que destaca o gazebo até no nome: 'Mulher no Gazebo' foi criada em 1875.
'O Caminho do Lago', de Gustave Caillebotte, retrata uma cena com um gazebo em um ambiente natural. Uma paisagem de paz e tranquilidade.
Jean-Baptiste-Camille Corot foi outro artista que criou varias telas com paisagens, em ambientes serenos, incluindo lugares para relaxamento e contemplaÃ§Ã£o.
O holandês Van Gogh fez suas pinceladas peculiares na criacao de 'Jardim no Hospital de Arles' incluindo um gazebo na area de lazer. A luz vibrante realça uma região do sul da França num quadro criado em 1889
E uma tela de Pierre-Auguste Renoir que apresenta um gazebo é 'O Almoço dos Remadores' (1881). Esta famosa obra mostra um grupo de pessoas se divertindo à beira do rio.