Flipar Já ouviu falar em Gazebos? Espaços para relaxamento unem-se à paisagem e ganham cada vez mais adeptos Um gazebo é uma estrutura arquitetônica, geralmente de forma octogonal ou circular, que serve como um espaço ao ar livre para relaxamento e socialização, em ambiente aprazível. Por Lance

Imagem de Jill Wellington por Pixabay