Pra quem não viu: Declaração de Antônio Cícero antes de morrer lançou luz sobre o Ateísmo

A cantora Marina Lima falou do orgulho que tem do irmão, o poeta Antonio Cícero, em entrevista recente a Pedro Bial. 'A morte dele faz parte da obra dele. Porque o Cícero não deixou barato em nenhum momento. É um orgulho danado. Fez todo mundo pensar de novo sobre isso, sobre eutanásia, sobre permissão. Por que tem ir para o exterior fazer isso? Devia ser permitido no Brasil também', disse.
Marina se referia ao fato de que o irmão escolheu morrer e buscou o suicídio assistido em 23/10/ 2024, aos 79 anos, na Suíça. O gesto chamou atenção para a questão da religiosidade - ou da falta dela - como fator capaz de influenciar decisões sobre vida ou morte. A atitude do poeta e compositor - um dos mais talentosos e respeitados do país - teve grande repercussão.
Afinal, ao decidir que queria morrer por estar sofrendo com o Mal de Alzheimer, Cícero lançou o argumento numa carta: 'Como sou ateu desde a adolescência, tenho consciência de que quem decide se minha vida vale a pena ou não sou eu mesmo'.
Recentemente, o ex-presidente do Uruguai, José 'Pepe' Mujica, declarou que não acreditava em Deus, mas esperava 'estar errado'. Afinal, ele sabia que morreria, já que o câncer havia avançado em seu organismo. Mujica morreu em 13 de maio, aos 89 anos.
Por todo o mundo, a maioria das pessoas tem alguma religião. Ou, pelo menos fé em Deus mesmo sem seguir linha doutrinária. Mas alguns famosos, assim como Antônio Cícero e Pepe Mujica, não acreditam em Deus.
Cillian Murphy - Um dos nomes mais comentados do momento por causa do filme 'Oppenheimer' (que lhe valeu o Oscar de Melhor Ator), Cillian foi criado no Catolicismo, mas mudou com o tempo.
Morgan Freeman - O ator americano é ferrenho defensor da Ciência e diz que não aceita o conceito religioso de paraíso após a morte. Freeman afirma que começou a formar sua opinião sobre religião aos 13 anos .
Fábio Porchat - O ator e apresentador carioca já disse que gosta de ler sobre religião, considerando que as histórias são lendas, mas não acredita em Deus e desaprova o envolvimento de religião com política.
Daniel Radcliffe - O ator britânico - que cresceu no cinema como Harry Potter e segue uma carreira prolífica - foi criado numa família de judeus e cristãos. Ressalta que respeita os religiosos, mas é ateu e se sente bem assim.
Angelina Jolie - A atriz americana diz que prefere ver o que há de espiritual nas pessoas e que isso é o verdadeiro divino.
Brad Pitt - O ator americano diz que pensar se Deus existe ou não é inútil, pois só saberemos ao morrer. Ele diz que não acredita, mas também não rejeita a ideia. É 20% ateu e 80% agnóstico (nem crê nem desacredita).
Malu Mader - A atriz carioca diz que não crê em Deus e que, ao dizer 'vá com Deus' às pessoas, isso é símbolo do desejo de coisas boas, não fé religiosa.
Alinne Moraes - A atriz paulista diz que acredita nela mesma ('Sou escrava da minha própria criação') e que não gosta da cobrança que muitos religiosos fazem sobre os ateus.
Andréa Beltrão - A atriz carioca é bastante cética. Diz que não acredita em nada e que a fé é sinônimo de esperança. Ela perdeu um irmão ainda jovem e diz que, se acreditasse em Deus, seria menos penoso. Mas não acredita.
Pedro Bial - O jornalista e apresentador carioca diz que não conseguiu acreditar em Deus nem mesmo quando correu risco de morte devido a uma cirurgia cardíaca.
Camila Pitanga - A atriz carioca considera Deus uma ficção e diz que, quando diz 'Ai, meu Deus', isso ocorre porque as expressões religiosas estão enraizadas na cultura brasileira. Não devem ser levadas ao pé da letra.
Bill Gates- O magnata americano, fundador da Microsoft, declarou que as pessoas sentem necessidade de criar mitos para ter fé. Mas ele não crê na existência de Deus.
Jodie Foster - A atriz e diretora americana não crê em Deus. Mas faz uma ressalva: gosta dos rituais religiosos.
Javier Bardem - O ator espanhol, casado com a atriz Pelélope Cruz (um dos casais mais badalados do cinema) fez até uma brincadeira: disse que não acredita em Deus, mas acredita em Al Pacino (o ator americano do 'Poderoso Chefão').
Mel Lisboa - A atria gaúcha, famosa pela minissérie 'Presença de Anitta' (que inspirou o nome artístico da cantora Anitta), não acredita em Deus e afirma isso sem qualquer problema.
Juca Kfouri - O jornalista esportivo paulista não acredita em Deus e, já em 2009, reclamava de jogadores que agradecem a Deus pelos gols. De lá pra cá, isso aumentou muito. Juca acha errado misturar religião e esporte.
Ian McKellen - O ator britânico, famoso por viver Gandalf em 'Senhor dos Anéis' e Magneto em 'X-Men', disse que arranca as páginas da Bíblia que condena os gays, sempre que encontra o livro nos hotéis.
Chico Buarque - O cantor e compositor carioca, criado em família católica, estudou em colégio de padres. Mas, com o tempo, mudou. 'Eu simplesmente perdi a fé. Mas não faço disso uma bandeira', diz.
Lima Duarte - O ator mineiro comentou, numa palestra numa livraria, que não crê em Deus, mas, ao contrário do escritor português José Saramago, não ironiza os personagens religiosos.
Caetano Veloso - O cantor e compositor baiano se diz ateu, mas conta que aceita bem a opção dos filhos pela religião evangélica.
Antônio Fagundes - O ator carioca diz que é agnóstico. Não acredita em Deus, mas prefere não recusar completamente a ideia de sua existência. Ele diz que não pensa em Deus.
Tony Bellotto - O músico paulista critica o fanatismo religioso e diz: 'Sou ateu, mas não encho o saco de ninguém com isso. Não vejo tanta diferença em crer ou não em deus (com d minúsculo, como dizia Jose Saramago)'.
Danton Mello - O ator e dublador mineiro sempre disse que não precisa de religião para praticar o bem, pois tem seus valores morais.
Hugh Laurie - O ator britânico, famoso por 'Dr House', foi criado em família presbiteriana, mas, quando adulto, declarou-se ateu.
Jorge Furtado - O cineasta gaúcho é ateu e critica o fanatismo: 'A maioria das pessoas que conheço - e a maioria das que amo - acredita em Deus. Tudo bem, desde que não queiram impor sua fé'.
Nando Reis - O cantor paulista diz que é evolucionista. Para ele, é hipocrisia a atitude de quem diz acreditar em Deus e faz um monte de coisas erradas.
Julianne Moore - A atriz americana foi questionada sobre o que Deus lhe diria se ela chegasse ao Paraíso. Ela respondeu: 'Deus me diria 'Bem, acho que você estava errada. Eu existo''
Dráuzio Varella - O médico paulista diz que quem acredita numa religião é uma espécie de ateu para os seguidores da outra. Então, todos - com ou sem fé - devem ser igualmente respeitados.
Deborah Evelyn - A atriz carioca diz que fé é algo que a pessoa tem ou não tem. Simples assim. E ela diz que não tem.
Seth MacFarlane - O criador das séries 'Uma Família da Pesada' e 'American Dad' , nascido em Connecticut, foi criado por católicos, mas não crê em Deus e costuma fazer piadas sobre religião nos programas.
Emma Thompson - A atriz britânica não apenas não acredita em Deus como também rejeita os livros sagrados. Segundo Emma, eles são opressivos, ofendem as pessoas e causam medo.
John Malkovich - O ator americano diz que acredita em evidências e não consegue ter qualquer evidência da existência de Deus.
Gregório Duvivier - O ator e apresentador carioca acha que as pessoas deveriam respeitar mais os ateus. Ele diz que, para muitas pessoas, se você não crê em Deus tem o demônio no corpo.
Jack Nicholson - O ator americano já disse que não acredita em Deus, mas sente 'inveja de quem tem fé'.
Björk - A cantora islandesa diz que acredita nela mesma e que, ao enfrentar um problema, não reza para nenhum Deus. Ela mesma resolve.
Keira Knightley - A atriz e modelo britânica, popular por 'Piratas do Caribe', diz que até gostaria de acreditar em Deus - e se esforça para isso - mas não adianta.
