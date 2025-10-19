Pra quem não viu: Mulher perdeu a perna por pisar em espinhos e caso acendeu o alerta

O fato ocorreu 5 anos antes. Ela pisou em espinhos e foi acometida por uma enfermidade provocada por bactérias que penetraram nos seus pés. 'Até hoje eu não sei no que eu pisei exatamente', diz.
O caso serve como alerta geral. Tudo começou quando ela caminhava, descalça, numa área coberta por barro num sítio em Minas Gerais. Ela pisou em espinhos bem pequenos, quase imperceptíveis, e sentiu como se fosse uma picada.
Gabriela passou pomada, álcool, desinfetou os pés, e achou que estaria tudo bem.
Mas, dias depois, ela começou a sentir dores nas pernas e teve inchaço nos joelhos.
Como ela costumava jogar bola, achou que a dor poderia ser oriunda de alguma torção.
Gabriela passou, então, a sentir fraqueza no corpo e também teve febre.
Gabriela foi a um ortopedista e a um reumatologista. E, após fazer exames, ficou sabendo que estava com uma infecção.
Ela passou a tomar remédios para combater a febre e analgésicos contra a dor. Mas surgiram manchas vermelhas nas mãos e ela passou a suar à noite.
Outros exames acabaram por mostrar que ela estava com um coágulo provocado por bactérias no coração. Gabriela foi intubada e ficou na UTI, em coma induzido.
Gabriela foi submetida a uma cirurgia e a válvula de seu coração foi substituída por uma válvula de um porco. Após a operação, ela sofreu duas paradas cardíacas.
Após tratamento com transfusões de sangue, ela foi se recuperando, mas enfrentou muitas dificuldades, inclusive tendo que se alimentar por sonda.
Gabriela emagreceu muito e teve dificuldade até para andar.
Ela passou a usar muletas até se sentir em condições de caminhar com firmeza. Durante a recuperação, porém, seu pé esquerdo começou a necrosar. E aí começou mais uma batalha, para combater uma infecção no osso.
Com osteomielite, ela foi se tratando ao longo de anos, mas, em setembro de 2022, precisou amputar parte da perna esquerda.
Gabriela usou, então, as redes sociais para contar o que havia passado.
Ela deu um testemunho da luta nos últimos cinco anos, passando pelo hospital e tentando entender o motivo de tantos problemas..
Ela criou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para a compra de uma prótese. Boa sorte para a Gabriela. E fica o alerta: Não ande descalço!