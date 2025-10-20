Pra quem não viu: Atônitos, turistas assistem à morte de tratador em ataque de leões

O Safari World, em Bangkok, é um parque dividido em duas áreas: o Safari Park, estilo safári aberto, e o Marine Park, com recintos e apresentações. É uma das principais atrações turísticas da Tailândia, reunindo dezenas de espécies de animais, como elefantes, girafas e zebras.
Para muitos turistas, um safári é uma aventura imperdível. Ficar diante de animais perigosos tendo segurança mexe com a adrenalina e pode ser uma experiência inesquecível. Mas tragédias podem acontecer. Veja safáris que são bem avaliados pelo mundo.
KRUGER NATIONAL PARK (Mpumalanga, África do Sul) - Criado em 1898. O Kruger oferece uma das maiores concentrações de vida selvagem do planeta.
O Kruger possui grande quantidade dos Big Five (leão, leopardo, elefante, rinoceronte e búfalo) em um cenário deslumbrante. Seu sucesso se deve à vasta biodiversidade, excelente infraestrutura turística e acessibilidade
MASAI MARA NATIONAL RESERVE (Narok, Quênia) - Criado em 1961. Conhecido principalmente pela migração anual dos gnus.
Masai Mara é uma das melhores reservas para ver grandes predadores em ação. Sua fama global se deve à abundância de fauna e à rica cultura Masai ao redor.
SERENGETI NATIONAL PARK (Serengeti, Tanzânia) Criado em 1951. O Serengeti é famoso pelas vastas planícies e pela Grande Migração de mais de um milhão de gnus.
O Parque Serengeti é reverenciado por sua magnitude e as paisagens incríveis que tornam a experiência de safári imersiva
OKAVANGO DELTA (Botswana) - Criado em 1963. Um ecossistema único, o delta atrai uma ampla gama de vida selvagem, com safáris em mokoros (canoas tradicionais) por vias fluviais.
A experiência no Okavango é diferenciada pelo cenário aquático, que proporciona uma observação de animais mais íntima
SABI SAND GAME RESERVE (Mpumalanga, África do Sul) - Criado em 1934. Esta reserva privada, adjacente ao Kruger, oferece experiências luxuosas de safári com avistamentos frequentes de leopardos.
A combinação de exclusividade, serviços de primeira classe e guias experientes fazem dele um destino de elite.
NGORONGORO CONSERVATION AREA (Arusha, Tanzânia) - Criado em 1959. Situada dentro de uma cratera vulcânica, a área é um verdadeiro paraíso de biodiversidade.
Sua beleza geográfica e a alta densidade de vida selvagem atraem muitos visitantes.
CHOBE NATIONAL PARK (Kasane, Botswana) - Criado em 1967. Conhecido , principalmente, por sua enorme população de elefantes.
oOChobe oferece safáris de barco no rio Chobe, o que proporciona vistas espetaculares dos animais na água. É um destino imperdível para quem busca ver grandes manadas de elefantes em seu habitat natural.
HWANGE NATIONAL PARK (Matabeleland, Zimbábue) - Criado em 1928. O maior parque nacional do Zimbábue, Hwange é famoso por suas grandes manadas de elefantes e pela diversidade de predadores.
RANTHAMBORE NATIONAL PARK (Rajasthan, Índia) - Criado em 1955. Este parque é famoso pela chance de avistar tigres-de-bengala em meio a paisagens dramáticas de florestas secas e ruínas antigas.