Flipar Pra quem não viu: Atônitos, turistas assistem à morte de tratador em ataque de leões Um tratador de 59 anos foi atacado e morto por leões no Safari World, em Bangkok, na Tailândia, em 10/9/2025. O incidente ocorreu quando ele deixou o jipe para limpar o recinto diante de turistas. Por Lance

Reprodução redes sociais