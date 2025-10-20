Pra quem não viu: Ex-marido da mulher de César Tralli reagiu à promoção do substituto de William Bonner

O gesto foi valorizado como uma demonstraÃ§Ã£o de respeito e maturidade, jÃ¡ que ele jÃ¡ foi casado com Ticiane. O casal, inclusive, tem uma filha, Rafaela, nascida em 21/7/2009.
César Tralli vai assumir a bancada do Jornal Nacional a partir de novembro, quando William Bonner deixará a apresentação após 29 anos.
Durante a exibição do jornal no dia 1º de setembro, o jornalista explicou que a decisão foi motivada por razões pessoais e pelo desejo de uma rotina menos intensa.
Seu novo destino profissional será o Globo Repórter, programa ao qual se juntará em 2026, ao lado de Sandra Annenberg.
Conheça, então, a trajetória de César Tralli, novo âncora do Jornal Nacional, que esta na Globo desde os anos 90.
César Tralli nasceu em São Paulo, no dia 23 de dezembro de 1970, e se formou em Jornalismo pela Faculdade de Comunicação Cásper Líbero e cursou mestrado em ciências sociais na PUC de São Paulo.
Filho de mãe professora e pai que atuava em informática, frequentou escolas públicas e começou cedo sua paixão pela escrita.
Sua carreira começou na Gazeta Esportiva e na rádio Jovem Pan, onde falava sobre o trânsito direto de um helicóptero.
Em 1991, começou na televisão como repórter do “Aqui Agora”, do SBT e, no ano seguinte, apresentou o programa “Flórida On Line” na TV Record.
Em 2011, César Tralli assumiu a bancada do SPTV – 1ª Edição, onde fez sucesso por seu estilo dinâmico e interativo.
Ainda em 2020, passou a apresentar a Jornal GloboNews – Edição das 18h, substituindo Leilane Neubarth.
Na esfera pessoal, César Tralli foi casado com Cássia Ávila, de 2006 a 2007, depois com a jornalista Flávia Freire, até 2013.
Desde 2017, Tralli é casado com Ticiane Pinheiro, com quem teve uma filha, Manuella, nascida em julho de 2019.
Recentemente, o jornalista passou por duas tragédias pessoais marcantes: em 2020, sua irmã Gabriela faleceu por síndrome de Noonan, e em 2022, sua mãe, Edna Tralli, morreu em um acidente aéreo no interior de São Paulo