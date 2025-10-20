Flipar

Saiba identificar os primeiros sinais de demência, doença que afeta Bruce Willis, Maurício Kubrusly e Milton Nascimento

Os fãs de Bruce Willis, um dos mais famosos de Hollywood, acompanham as notícias sobre o avanço da demência que obrigou o ator a interromper uma carreira de sucesso.

Por Lance
- Reprodução Instagram

Desde que a notícia veio a público, a esposa dele, Emma Heming Willis, e as filhas já fizeram desabafos sobre o caso destacando a importância do apoio familiar ao ator com a doença que não tem cura.

- Reprodução Instagram

Da mesma forma, quem acompanhava as reportagens do jornalista Maurício Kubrusly também ficou surpreso ao saber que ele sofre do mesmo problema do astro americano.

Divulgação

MaurÃ­cio Kubrusly trabalhou por 34 anos na TV Globo e deixou a emissora em maio de 2019. Ele se mudou de SÃ£o Paulo para o sul da Bahia, ao lado da mulher Beatriz Goulart.

Renato Miranda/TV Globo/DivulgaÃ§Ã£o

O cantor Milton Nascimento, de 82 anos, também foi diagnosticado com demência, segundo revelou recentemente o seu filho, Augusto Nascimento, nas redes sociais. Ele contou que os primeiros sinais da doença surgiram no fim de 2024, com mudanças de comportamento do artista.

Milton Portela - Instagram @miltonbitucanascimento

O FLIPAR mostra quais são os primeiros sinais dessa doença que afeta muitas famílias. A demência cria situações em que paciência é necessária e a família precisa saber evitar a tristeza.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

A demência, na verdade, é um nome genérico dado a um grupo de doenças cerebrais que, se não forem tratadas, levam à morte. As doenças costumam afetar algumas funções cerebrais, mas não a consciência da pessoa.

- Dominio Publico/hippopx.com

Essas doenças não têm cura e também acabam desgastando a vida dos familiares envolvidos no tratamento. Para piorar muitos pacientes acabam sofrendo com abandono e/ou preconceito.

Tânia Rêgo/Agência Brasil

No caso de Bruce e Maurício, eles têm demência frontotemporal. A demência mais comum e famosa é a do Mal de Alzheimer.

Reprodução

A doença costuma aparecer no final da vida. Assim, muita gente a confunde com o processo de envelhecimento normal.

Flickr Lola Alzheimer

No entanto, há exames para diferenciar as situações. Vale lembrar ainda que o paciente com demência costuma estar com uma defasagem incompatível à idade. Assim, o recomendável é sempre buscar um médico neurologista.

- Dominio Publico/hippopx.com

A demência frontotemporal costuma aparecer por volta dos 50 anos. Atualmente, um paciente, mesmo tratado, tem expectativa de vida de mais 13 anos. É um dos casos menos comuns da demência e ataca inicialmente a comunicação e a memória. Confira alguns dos sintomas gerais da demência.

Tumisu pixabay

A perda do controle financeiro é um passo para a demência. A pessoa acaba esquecendo de pagar contas e fica com dívidas, entre outras situações.

Freepik

A perda do controle financeiro está intimamente ligada à perda de memória, outro sintoma inicial da demência, mas muitas vezes confundido com a velhice.

- Dominio Publico/hippopx.com

Assim, outra característica inicial da doença é a confusão com datas e horários. O paciente pode, por exemplo, se arrumar para um casamento em uma data errada.

Imagem de Gerd Altmann por Pixabay

Outro sintoma ainda inicial da doença é ter alguma dificuldade para se comunicar, como confundir ou esquecer palavras.

Imagem de Gordon Johnson por Pixabay

Diante disso tudo, é um tanto natural que o paciente em fase inicial de demência esqueça a maneira de usar alguns objetos. Por exemplo, amarrar sapatos. Isto é um indicativo de que o doente perderá a coordenação motora.

Pexels - pixabay

Os estudos indicam, mas não cravam, que ter uma vida saudável e sociável reduz o risco de desenvolver demência. Isso porque o cérebro mantém-se ativo.

pixabay

Veja Mais