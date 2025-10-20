Saiba identificar os primeiros sinais de demência, doença que afeta Bruce Willis, Maurício Kubrusly e Milton Nascimento

Desde que a notícia veio a público, a esposa dele, Emma Heming Willis, e as filhas já fizeram desabafos sobre o caso destacando a importância do apoio familiar ao ator com a doença que não tem cura.
Da mesma forma, quem acompanhava as reportagens do jornalista Maurício Kubrusly também ficou surpreso ao saber que ele sofre do mesmo problema do astro americano.
MaurÃcio Kubrusly trabalhou por 34 anos na TV Globo e deixou a emissora em maio de 2019. Ele se mudou de SÃ£o Paulo para o sul da Bahia, ao lado da mulher Beatriz Goulart.
O cantor Milton Nascimento, de 82 anos, também foi diagnosticado com demência, segundo revelou recentemente o seu filho, Augusto Nascimento, nas redes sociais. Ele contou que os primeiros sinais da doença surgiram no fim de 2024, com mudanças de comportamento do artista.
O FLIPAR mostra quais são os primeiros sinais dessa doença que afeta muitas famílias. A demência cria situações em que paciência é necessária e a família precisa saber evitar a tristeza.
A demência, na verdade, é um nome genérico dado a um grupo de doenças cerebrais que, se não forem tratadas, levam à morte. As doenças costumam afetar algumas funções cerebrais, mas não a consciência da pessoa.
Essas doenças não têm cura e também acabam desgastando a vida dos familiares envolvidos no tratamento. Para piorar muitos pacientes acabam sofrendo com abandono e/ou preconceito.
No caso de Bruce e Maurício, eles têm demência frontotemporal. A demência mais comum e famosa é a do Mal de Alzheimer.
A doença costuma aparecer no final da vida. Assim, muita gente a confunde com o processo de envelhecimento normal.
No entanto, há exames para diferenciar as situações. Vale lembrar ainda que o paciente com demência costuma estar com uma defasagem incompatível à idade. Assim, o recomendável é sempre buscar um médico neurologista.
A demência frontotemporal costuma aparecer por volta dos 50 anos. Atualmente, um paciente, mesmo tratado, tem expectativa de vida de mais 13 anos. É um dos casos menos comuns da demência e ataca inicialmente a comunicação e a memória. Confira alguns dos sintomas gerais da demência.
A perda do controle financeiro é um passo para a demência. A pessoa acaba esquecendo de pagar contas e fica com dívidas, entre outras situações.
A perda do controle financeiro está intimamente ligada à perda de memória, outro sintoma inicial da demência, mas muitas vezes confundido com a velhice.
Assim, outra característica inicial da doença é a confusão com datas e horários. O paciente pode, por exemplo, se arrumar para um casamento em uma data errada.
Outro sintoma ainda inicial da doença é ter alguma dificuldade para se comunicar, como confundir ou esquecer palavras.
Diante disso tudo, é um tanto natural que o paciente em fase inicial de demência esqueça a maneira de usar alguns objetos. Por exemplo, amarrar sapatos. Isto é um indicativo de que o doente perderá a coordenação motora.
Os estudos indicam, mas não cravam, que ter uma vida saudável e sociável reduz o risco de desenvolver demência. Isso porque o cérebro mantém-se ativo.