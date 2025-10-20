Fabiano Menotti impressiona as redes ao perder 52 quilos

De acordo com o médico, Matheus Alencar, ao portal 'O Globo', o artista mostrou que mudanças de hábito podem trazer resultados reais, sempre com o acompanhamento de um profissional.
“Quando se fala em grandes perdas de peso, é fundamental lembrar que não existe fórmula mágica. O que vemos em histórias como a de Fabiano é a soma de disciplina, orientação médica, ajustes na alimentação e atividade física”, disse.
Além disso, o médico destacou que cada organismo reage de forma diferente, por isso o acompanhamento individualizado deve ser essencial para obter resultados saudáveis.
Entre os pilares do processo, está a alimentação equilibrada. Nesse sentido, o foco não é fechar a boca e passar fome e restrições, mas sim comer de forma inteligente, com mais proteínas magras, fibras e vegetais.
Somada a alimentação equilibrada, o indivíduo deve buscar a atividade física regular para ajudar a manter a massa magra, melhorar o metabolismo e aumentar a disposição.
Outro ponto que muitas pessoas esquecem é que dormir mal interfere nos hormônios ligados à fome e à saciedade. O corpo, portanto, precisa de uma boa noite de sono para ter bem-estar.
“O emagrecimento vai muito além da estética. Trata-se de saúde, prevenção de doenças e qualidade de vida. Cada resultado precisa respeitar o tempo e a realidade de cada paciente”, concluiu Alencar.
Fabiano confirmou o uso de 'canetinhas', como ele se refere a medicamentos como Ozempic ou Mounjaro. Por outro lado, o cantor destacou que elas ajudam, mas não são uma solução mágica ou o único fator para a perda de peso.
“Está achando que é só usar a canetinha milagrosa e fica tudo certo, né? Não é por aí não. Ela ajuda, mas tudo faz parte de um processo. Mudança de hábito, alimentação, treino”, ressaltou.
“Se você toma a canetinha e fica só nela, perde gordura, mas também massa magra, força e disposição. Não adianta. Estou me sentindo bem, com disposição, com força. Só consegui isso mudando meus hábitos e respeitando meu corpo. A luta continua”, acrescentou
Fabiano Menotti nasceu em Califórnia, no Paraná, enquanto seu irmão César Menotti nasceu em Itapira, São Paulo. A família mudou-se para Belo Horizonte, onde o artista iniciou a carreira musical em bares universitários.
Antes de cantar com César Menotti, Fabiano fez dupla com seu outro irmão, Fábio Lacerda, que depois se tornou produtor musical dos artistas. Eles são filhos de Antônio José da Silva, o 'Toninho do Ouro'.
Posteriormente, juntou-se a César Menotti, com a inclusão de instrumentos como guitarra e bateria, incomuns neste gênero musical. Eles, então, alcançaram sucesso nacional com o estilo que ficou conhecido como sertanejo universitário.
A dupla ganhou destaque nacional com um som mais moderno para o sertanejo da época, que atraiu um público diverso, incluindo famílias inteiras.
O lançamento do CD 'Palavras de Amor - Ao Vivo', em 2005, impulsionou a carreira, que continuou a crescer com sucessos como 'Ciumenta', 'Bandido do amor' e 'Se Fosse Eu'.
O sucesso contínuo levou a dupla a lançar um DVD ao vivo, que consolidou a presença de César Menotti e Fabiano no mercado musical.
Em 2009, a dupla, então, ganhou o Grammy Latino na categoria 'Melhor Álbum de Música Romântica' com o CD 'Com Você'.
Em 2012, gravaram o DVD 'Ao Vivo no Morro da Urca', uma proposta arriscada que levou o sertanejo a uma região não tão popular para o gênero, com grande aceitação do público.
Conhecidos pelo carisma e um Ã³timo 'feeling' para escolhas de repertÃ³rio, eles reÃºnem canÃ§Ãµes que cativam tanto os amantes de mÃºsica de raiz como a nova geraÃ§Ã£o.
Entre essas canções, estão 'Leilão', 'Como um Anjo' e 'Caso Marcado', que se tornaram grandes sucessos e marcaram época.
O irmão Fábio, que era o antigo parceiro de Fabiano, hoje atua como produtor musical, empresário da dupla e pastor evangélico.
Com uma discografia que inclui álbuns de estúdio e ao vivo, a dupla já vendeu quase 2 milhões de cópias e celebrou seus 20 anos de carreira em 2024, retornando como embaixadores da Festa de Barretos.
Por fim, Fabiano Menotti é casado com Gabriela Menotti, adepta da musculação e de uma vida mais saudável, e pai de duas filhas: Júlia (a primogênita) e Izabela.