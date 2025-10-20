Esses filmes têm um ponto em comum: a espiritualidade

No cinema, existem filmes com temática espírita que incorporam conceitos religiosos de maneira tão sutil nos roteiros que pode fazer com que o público nem perceba tal abordagem. Outros são voltados para esse tema de forma explícita. Veja alguns
'Soul' (2020): Essa animação da Pixar convida o público a uma profunda reflexão sobre o sentido da vida.
A trama gira em torno de Joe Gardner, um professor de música que, após conseguir a oportunidade de tocar jazz em um grande clube, sofre um acidente que o leva a uma dimensão entre a vida e a morte.
'Sombras da Vida' (2017): Ao invés de apelar para sustos e clichês do gênero terror, o filme opta por uma abordagem mais lenta e poética, explorando temas universais como a vida, a morte, o tempo e o amor.
Com uma estética visual marcante e uma narrativa mais lenta e contemplativa, o longa apresenta uma história sobre um homem que, após um trágico acidente, retorna à sua casa como um fantasma para acompanhar sua esposa.
'Personal Shopper' (2016): Com Kristen Stewart ('Crepúsculo'), esse filme francês dirigido por Olivier Assayas gira em torno de uma jovem americana que vive em Paris e trabalha como assistente pessoal para uma celebridade.
A jovem também é médium e está tentando se comunicar com seu irmão gêmeo , que recentemente morreu de um problema cardíaco.
'Além da Vida' (2010): Dirigido por Clint Eastwood, o filme explora temas de vida após a morte e como diferentes pessoas lidam com a perda e a espiritualidade.
O enredo foca em três pessoas, um americano, um jornalista francês e um estudante de Londres, que são tocados pela morte de diferentes maneiras.
'Ghost: Do Outro Lado da Vida' (1990): Esse clássico da Sessão da Tarde é um filme romântico e de fantasia cuja história é uma combinação de romance, fantasia e elementos sobrenaturais.
A trama gira em torno de Sam Wheat (Patrick Swayze), um executivo de sucesso que é assassinado durante um assalto. Após sua morte, ele se torna um espírito que vaga pela Terra e descobre que precisa proteger sua namorada, Molly Jensen (Demi Moore), de um perigo iminente.
'Cidade dos Anjos' (1998): Com Nicolas Cage e Meg Ryan, o filme se passa em uma Los Angeles mística, onde anjos invisíveis coexistem com os humanos.
A trama gira em torno de Seth (Cage), um anjo que se apaixona por Maggie (Ryan), uma cirurgiã. O amor proibido o leva a questionar sua existência imortal e a buscar as experiências humanas.
'Um Olhar do Paraíso' (2009): Dirigido por Peter Jackson (da trilogia 'O Senhor dos Anéis'), o filme é um drama e suspense baseado no romance de mesmo nome escrito por Alice Sebold.
A história é narrada por Susie Salmon (Saoirse Ronan), uma adolescente de 14 anos que é assassinada e se encontra em um limbo celestial.
'O Sexto Sentido' (1999): O filme já é considerado um clássico do cinema e do suspense, dirigido por M. Night Shyamalan.
A história gira em torno de Cole Sear (Haley Joel Osment), um garoto que possui a capacidade de ver e se comunicar com espíritos de pessoas mortas. Ele então recebe a ajuda do psicólogo infantil, Dr. Malcolm Crowe (Bruce Willis).
'Protegida por um Anjo' (2006): Com Demi Moore no papel principal, o filme se desenrola em uma atmosfera sombria e repleta de mistério, explorando os temas de luto, perda e o paranormal.
Na história, Rachel Carlson (Moore), uma renomada escritora de romances policiais, sofre após a perda do filho de forma trágica. Em busca de paz e para se distanciar da dor, ela se isola em uma casa de campo na Escócia.
'O Mistério da Libélula' (2002): estrelado por Kevin Costner, o filme gira em torno de Joe Darrow, um médico de emergência que está lutando para lidar com a morte de sua esposa, Emily.
No desenrolar da trama, Joe começa a ter experiências estranhas e visões de libélulas, que parecem ter um significado mais profundo e misterioso.