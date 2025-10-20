Flipar Porcelana: resistência, sofisticação e delicadeza em obras de arte e bijuterias A porcelana surgiu na China. Um tipo de cerâmica produzido pela primeira vez entre os séculos VII e IX. É feita a partir da mistura de caulim e feldspato, que são aquecidos a uma temperatura de 1.450 graus Celsius. Por Lance

Anonymous/Wikimédia Commons