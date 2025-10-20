Flipar

Depois de festança, Lexa e Ricardo Vianna compartilham momentos da lua de mel em Istambul

Depois de um casamento luxuoso no Rio de Janeiro, a cantora Lexa e o ator Ricardo Vianna compartilharam momentos da lua de mel em Istambul, na Turquia.

Por Lance
O casal oficializou a união com uma festa para 150 convidados na Casa do Alto, no Alto da Boa Vista, no dia 10 de outubro.

Alguns dos momentos românticos em Istambul incluíram um jantar num restaurante luxuoso da cidade e até alguns brindes entre os dois.

'Estamos nos divertindo demais, obrigada amor por topar usar essas roupas que você não usaria só pra me fazer feliz', escreveu a funkeira em um dos posts.

Lexa e Ricardo começaram a namorar em 2023 e noivaram em fevereiro de 2024, durante uma viagem à Noruega.

Durante a festa de casamento, houve um momento de homenagem à filha do casal, Sofia, que morreu prematuramente em fevereiro devido a complicações de eclâmpsia.

Léa Cristina Araújo da Fonseca, mais conhecida como Lexa, nasceu em 22 de fevereiro de 1995, no Rio de Janeiro.

Antes de ganhar fama, Lexa iniciou a carreira de forma independente, influenciada por sua mãe e produtora musical, Darlin Ferrattry.

Aos 19 anos, Lexa abandonou a faculdade de matemática que cursava na Universidade Federal do Rio de Janeiro para se dedicar inteiramente à música.

Após o lançamento do single 'Posso Ser' em 2014, a artista começou a ganhar notoriedade nacional.

No ano seguinte, veio o álbum de estreia, “Disponível”, que consolidou sua imagem de estrela em ascensão do funk pop.

Seu maior sucesso, 'Sapequinha', lançado em 2018, ganhou um certificado de diamante pela Pro-Música Brasil.

Outras músicas de destaque lançadas pela cantora incluem 'Provocar”, 'Chama Ela” e 'Só Depois do Carnaval”.

Em 2019, foi lançada a música 'Combatchy', uma parceria entre Lexa, Anitta, Luísa Sonza e MC Rebecca, que se tornou um sucesso nas redes.

Além dos palcos, Lexa se tornou uma figura central no Carnaval carioca, onde desfilou como Rainha de Bateria da Unidos da Tijuca de 2020 a 2025.

A cantora também já se aventurou na apresentação de programas de TV, como o TVZ e o Verão Multishow.

Na vida pessoal, Lexa foi casada com o funkeiro MC Guimê de 2015 a 2023. Eles chegaram a se separar em 2022, mas reataram.

Em 2023, Guimê se envolveu em uma polêmica e foi expulso do BBB após ser acusado de importunar uma das participantes. Em setembro, Lexa anunciou o fim do relacionamento com em definitivo.

Um mÃªs depois, a funkeira conheceu Ricardo Vianna em Fernando de Noronha e os dois comeÃ§aram a namorar.

Em outubro de 2024, Lexa anunciou que estava grávida de sua primeira filha, Sofia. A gestação foi marcada por complicações, e a cantora precisou ser internada por conta de um quadro de pré-eclâmpsia.

A menina nasceu prematura em 2 de fevereiro de 2025, mas faleceu três dias depois, em 5 de fevereiro, o que gerou grande comoção pública.

Em abril, a cantora lançou a música 'Você e Eu', em homenagem à filha.

