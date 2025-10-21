Flipar Virou atração: Rodovia ‘flutua’ sobre o oceano e parece cenário de ficção Dirigir por uma estrada bem conservada jÃ¡ Ã© uma experiÃªncia gratificante, mas quando o caminho Ã© cercado por cenÃ¡rios deslumbrantes, cada quilÃŽmetro se torna memorÃ¡vel. Por Lance

Pexels/Abrek Okur