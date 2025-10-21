Virou atração: Rodovia ‘flutua’ sobre o oceano e parece cenário de ficção

Esse é exatamente o caso da Overseas Highway, localizada na Flórida, nos Estados Unidos.
A rodovia se estende por 182 quilômetros sobre o Oceano Atlântico. Uma paisagem de tirar o fôlego!
A estrada conecta a cidade de Miami às famosas Florida Keys, um arquipélago de ilhas tropicais no sul da Flórida.
A paisagem, formada pelas águas cristalinas do Caribe e pelo céu aberto, parece cenário de filme.
Reconhecida como uma das rotas mais espetaculares dos Estados Unidos, a Overseas Highway é considerada uma obra-prima da engenharia.
Idealizada por Henry Flagler no início do século 20, a estrada foi reconstruída e adaptada para veículos após o furacão de 1935, um dos mais devastadores da história dos EUA.
Seu percurso conecta 44 ilhas por meio de diversas pontes, oferecendo a quem passa a ilusão de estar flutuando sobre o oceano.
Mais do que uma simples via de ligação, a estrada se tornou um verdadeiro atrativo turístico da Flórida.
Segundo a plataforma Hellotickets, ela está entre as 'viagens de carro mais cênicas dos Estados Unidos', ao lado de percursos icônicos como a Pacific Coast Highway, a Blue Ridge Parkway e a histórica Rota 66.
O trecho mais emblemático da estrada é a famosa Seven Mile Bridge, com mais de 11 km de extensão, que forma a segunda metade da rota.
Construída entre 1909 e 1912, a ponte já foi considerada uma das mais longas do mundo.
Ao longo do trajeto, a rodovia conta com pontos de paradas para fotos e contemplação da paisagem.
A ponte original, agora restrita a pedestres e ciclistas, permite explorar a região com tranquilidade, proporcionando contato mais próximo com a brisa do mar.
Ao longo do trajeto, é possível visitar destinos como Key Largo, Islamorada, Marathon e, finalmente, Key West, a ilha mais ao sul do território continental americano.
Além da beleza natural, a estrada também possui boa infraestrutura e sinalização, sendo segura e bem conservada.
A Overseas Highway já foi destaque em comerciais, séries e filmes, como a saga 'Velozes e Furiosos' e 'True Lies', com Arnold Schwarzenegger.
Em Key West, ponto final da estrada, os visitantes encontram o marco “Southernmost Point”, o ponto mais ao sul dos Estados Unidos continentais, além de atrações como a casa do escritor Ernest Hemingway.