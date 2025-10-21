Bioluminescência cria espetáculo de brilho no mar; saiba onde tem no Brasil

No caso de Ubatuba, plânctons marinhos dinoflagelados foram os responsáveis pelo show de luzes. Trata-se de um processo químico que acontece em alguns seres vivos. Ele ocorre quando uma substância chamada luciferina entra em contato com oxigênio. Ele ocorre também em algas, peixes, moluscos, fungos e mosquitos, especialmente em ambientes marinhos.