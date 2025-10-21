Michael Gambon faria 85 anos em 2025. Veja os atores de ‘Harry Potter’ que já morreram

Nascido em 1940, iniciou sua carreira na atuação na década de 1960 e participou de filmes como 'A Profecia', 'O Livro de Eli' e 'O Discurso do Rei', este último vencedor do Oscar de Melhor Filme.
Ele conquistou quatro prêmios BAFTA na categoria de Melhor Ator em televisão por trabalhos em 'The Singing Detective', 'Filhas e Esposas', 'Longitude' e 'Perfect Strangers'.
Gambon se aposentou do teatro em 2015 devido a problemas de memória, mas continuou atuando na televisão e no cinema até 2019.
Cavaleiro da Ordem do Império Britânico desde 1998, o ator faleceu em setembro de 2023, aos 82 anos, após uma grave pneumonia.
'Harry Potter' é uma das franquias mais populares da literatura e do cinema. O bruxo e seu universo, criados pela autora britânica J.K.?Rowling, conquistaram fãs em todo o mundo.
Assim como Michael Gambon, vários atores da saga de 'Harry Potter' já morreram. Confira a seguir:
Maggie Smith - conhecida por interpretar a Professora Minerva em 'Harry Potter', morreu exatamente um ano após Michael Gambon, no dia 27 de setembro de 2024, aos 89 anos. Nascida em 28 de dezembro de 1934 em Ilford, no leste de Londres, a atriz britânica construiu uma carreira longa e prestigiada e sempre foi reconhecida por seu talento e versatilidade.
Após concluir o ensino médio, Smith foi para a Oxford Playhouse School, onde permaneceu de 1951 a 1953, estreando no palco em uma produção da Oxford University Dramatic Society: “Noite de Reis”, baseada na obra de William Shakespeare.
Mas a maior popularidade da atriz foi com Harry Potter, em que ela conquistou o público jovem, como a severa, mas ao mesmo tempo amável, Minerva McGonagall.
Alan Rickman - Nascido em 21/02/1946 em Londres, na Inglaterra, ele compôs um tipo único na pele do professor Severus Snape, misto de vilão e herói. Teve 42 anos de carreira, desde 1974, quando começou a atuar, até sua morte em 2016.
Curiosamente, Daniel Radcliffe, o Harry Potter na saga, declarou que temia Alan Rickman no set de gravações. Afinal, Daniel era criança quando começou a viver o bruxo. E Rickman encarnava o professor de voz cavernosa e fama de vilão.
“Fiquei apavorado nos três primeiros filmes', disse. Porém, com o tempo, Rickman se tornou um dos seus maiores apoiadores. 'Ele encurtou suas férias para me ver em ‘Equus'. Viu todos os meus trabalhos em teatro'.
Premiado com o Emmy e o Globo de Ouro pelo papel título em 'Rasputin' (1996), Rickman se destacou em 'Duro de Matar' (1988) e 'Robin Hood - O Príncipe dos Ladrões', em 1991. Morreu de câncer em 2016, aos 69 anos.
Richard Harris - Ele foi o primeiro intérprete de Albus Dumbledore, o amado e poderoso reitor de Hogwarts. O ator irlandês atuou nos dois primeiros filmes: 'Pedra Filosofal' (2001) e 'Câmera Secreta' (2002). E se afastou para fazer tratamento contra um câncer linfático.
Com 48 anos de carreira, Harris atuou em dezenas de filmes e também era cantor. Ele morreu em 2002, aos 72 anos, e foi substituído por Michael Gambon no papel de Dumbledore.
Paul Grant - Foi um dos anões do Banco de Gringotts em 'Harry Potter e a Pedra Filosofal'. Media 1,32m e fez outros papéis que exigiam nanismo, Foi encontrado desmaiado na estação de King's Cross e teve morte cerebral no hospital aos 56 anos.
John Hurt - fez o papel de Olivaras, dono da loja de varinhas mágicas. Sua loja no Beco Diagonal é uma das mais importantes da série. Ele explica a Harry: 'A varinha é que escolhe o dono'.
John Hurt estreou no cinema em 1966 e teve vasta filmografia. Ganhou Globo de Ouro por 'Expresso da Meia-Noite' (1979) e também se destacou em 'O Homem Elefante'. Seu último trabalho foi 'A Lenda de Tarzan' (2016). Morreu de câncer em 2017, 3 dias após completar 77 anos.
Helen McCrory - A atriz viveu Narcisa Malfoy, mãe de Draco, personagem que protege o filho ao longo da saga e que, em 'Relíquias da Morte' (2010), ajuda a manter Harry vivo durante um embate com Voldemort.
Helen McCrory começou a carreira em 1990 no teatro. Fez alguns papéis em cinema, incluindo '007:Skyfall' (2012) e televisão ('Peaky Blinders' e 'Penny Dreadful'). Morreu de câncer em abril de 2021, aos 52 anos.
Robert Knox - Viveu Marcos Belby, membro do grupo de estudantes de Horácio Slughorn (Jim Broadbent), em 'Harry Potter e o Enigma do Príncipe' (2009). Foi morto com golpes de faca em 2008, ao defender o irmão num assalto. Tinha 18 anos e não viu o lançamento do filme.
Verne Troyer - O ator interpretou o duende Grampo, que leva Harry aos cofres do Banco Gringotes, onde os bruxos guardam dinheiro e objetos valiosos.
Verne Troyer tinha nanismo severo e media apenas 81 cm. Sofria de depressão e alcoolismo. Morreu aos 49 anos, em abril de 2018. O laudo atestou suicídio por ingestão excessiva de álcool. Verne fez sucesso como Mini-Me de 'Austin Powers'.
Richard Griffiths - O ator convenceu tanto na pele de Valter Dursley, tio de Harry, que atraiu a antipatia de parte do público. Começou a carreira em 1974 e atuou em muitos filmes ('Gandhi', 'Ragtime', 'Superman II'). Morreu aos 65 anos, em 2013, por complicações cardíacas.
Dave Legeno - Encarnou Fenrir Greyback, lobisomem comensal da morte, uma das figuras mais assustadoras das Forças do Mal de Voldemort.
Dave Legeno tinha 50 anos quando morreu, em julho de 2014, durante uma trilha no Vale da Morte, na Califórnia. Seu corpo foi encontrado após 3 dias. O laudo indicou que ele morreu em consequência da alta temperatura, de até 50ºC, da localidade.
Timothy Bateson - Era a voz que dava vida ao elfo Monstro, empregado doméstico da casa de Sirius Black, racista e mal humorado.
Timothy Bateson começou a carreira em 1947 e fez dezenas de filmes, tanto atuando em cena como dublando os personagens. Harry Potter foi seu último trabalho. Morreu em 2009, aos 83 anos.
Roger Lloyd Pack - Viveu o bruxo Bartô Crouch, do Ministério da Magia, que sofre decepção ao perceber que seu filho é criminoso. Teve 54 anos de carreira atuando em muitos filmes ('007 O Espião Que Sabia Demais', entre outros) e séries ('Os Bórgias'). Morreu de câncer em 2014, aos 69 anos.
Robbie Coltrane - Seu grande sucesso, inclusive atraindo o carinho das crianças, foi o gigante Rúbeo Hagrid, o guardião de Hogwarts. Ele morreu em 14/10/22 aos 72 anos.
Seu primeiro filme foi em 1980: 'Flash Gordon'. Além de viver Hagrid, ele atuou em filmes de James Bond e em 'Cracker'. Por este recebeu 3 prêmios Bafta como melhor ator pelo personagem Fitz.
Sobre 'Harry Potter', declarou: 'O legado dos filmes é, eu suspeito, que a geração dos meus filhos os mostrará aos seus filhos. Então você pode estar assistindo a eles em 50 anos, facilmente. Eu não estarei aqui, infelizmente, mas... Mas Hagrid estará, sim'.