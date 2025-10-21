Michael Gambon faria 85 anos em 2025. Veja os atores de ‘Harry Potter’ que já morreram

Maggie Smith - conhecida por interpretar a Professora Minerva em 'Harry Potter', morreu exatamente um ano após Michael Gambon, no dia 27 de setembro de 2024, aos 89 anos. Nascida em 28 de dezembro de 1934 em Ilford, no leste de Londres, a atriz britânica construiu uma carreira longa e prestigiada e sempre foi reconhecida por seu talento e versatilidade.