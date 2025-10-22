Flipar Inteligência Artificial transforma Seu Madruga em diversos personagens O ator que interpretou Seu Madruga, um dos personagens de maior sucesso do seriado 'Chaves', faria 101 anos em 2/9/2025. E ele também surge na pele de outros personagens famosos com auxílio da Inteligência Artificial . Por Lance

Televicine S A Reprodução